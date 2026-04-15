Bukan Paris Saint-Germain, melainkan Bayern München yang akan memenangkan Liga Champions. Setiap hari, kami menyajikan sebuah topik diskusi di Voetbalzone mengenai klub-klub papan atas Belanda. Selain itu, tim-tim di luar tiga besar tradisional juga sering mendapat sorotan. Kali ini, kami akan membahas leg kedua babak perempat final Liga Champions, yang dijadwalkan pada Selasa dan Rabu malam. Bayern menang 1-2 di kandang Real Madrid pada Selasa pekan lalu. Bisakah mereka mempertahankan keunggulan itu dan bahkan memenangkan Liga Champions? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar!

Bayern bertanding di Santiago Bernabéu melawan Real Madrid pada Selasa pekan lalu dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Si JuaraRekor mendominasi sebagian besar pertandingan, namun tetap kebobolan satu gol, sehingga laga leg kedua tetap akan berlangsung menegangkan.

Setelah peluang-peluang yang diciptakan oleh Dayot Upamecano dan Serge Gnabry, skor dibuka lima menit sebelum babak pertama berakhir. Setelah Vinícius Júnior kehilangan bola dan umpan terobosan yang bagus dari Gnabry, Luis Díaz berhadapan satu lawan satu dengan Andriy Lunin dan dengan tenang melepaskan bola melewati kiper tersebut.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Harry Kane menggandakan skor, setelah Aleksandar Pavlovic merebut bola di wilayah pertahanan Madrid dan mengoper ke Michael Olise. Pemain Prancis itu kemudian mengoper bola ke penyerang, yang dari tepi kotak penalti menempatkan bola dengan rapi ke sudut kanan bawah gawang. Setelah gol tersebut, Los Blancos semakin gencar menyerang gawang Manuel Neuer. Setelah umpan silang yang bagus dari Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé berhasil mencetak gol di tiang jauh.

Bagi Real, lolos ke semifinal bukanlah tugas yang mustahil, meskipun tim asuhan pelatih Vincent Kompany tampak stabil musim ini. Raksasa Jerman itu baru kalah dua kali dari total 45 pertandingan musim ini. Lini serang yang sedang dalam performa terbaiknya telah menyumbang sebanyak 141 gol musim ini.

Jika Der Rekordmeister berhasil melaju ke babak berikutnya, mereka akan menghadapi Paris Saint-Germain. Tim tersebut berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor agregat 4-0 dalam dua pertandingan. Bagi tim asuhan Luis Enrique, Bayern bukanlah lawan yang diinginkan. Dari lima pertemuan terakhir antara kedua tim, klub asal München berhasil memenangkan empat di antaranya.

Juara Liga Champions musim 2019/20 ini dianggap sebagai favorit utama oleh banyak pihak tahun ini. Di sisi lain turnamen, ada Atlético Madrid, setelah berhasil menyingkirkan FC Barcelona pada Selasa malam (3-2 dalam dua leg). Semifinalis lainnya akan ditentukan pada Rabu malam, saat Arsenal menjamu Sporting Portugal di Emirates Stadium.

Selain memiliki peluang besar untuk memenangkan Liga Champions, juara rekor Jerman ini berpotensi menjadi juara liga untuk ke-35 kalinya tahun ini. Jika berhasil mengalahkan VfB Stuttgart yang berada di peringkat ketiga pada Minggu, Bayern secara de facto akan menjadi juara Bundesliga. Hal ini bisa menjadi lebih indah bagi tim asuhan Kompany jika mereka juga berhasil merebut DFB-Pokal. Dengan demikian, mereka bisa meraih ‘treble’ yang terkenal itu.