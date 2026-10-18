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Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Bukan Paris, Bayern, atau City: gudang senjata serang baru mendekati takhta Barcelona

Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
Premier League
Barcelona
Inggris
Spanyol

Di lima liga top Eropa

Brighton & Hove Albion mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya setelah menghancurkan tamunya Crystal Palace dengan lima gol tanpa balas pada hari Minggu, menegaskan bahwa mereka memiliki salah satu lini serang terkuat di antara liga-liga besar Eropa, serta menjadi satu-satunya tim yang mendekati produktivitas gol Barcelona di bawah arahan Hansi Flick.

Brighton pun meningkatkan koleksinya menjadi 23 gol dalam 7 pertandingan pertama di Liga Primer Inggris, sehingga menempati posisi kedua sementara di tabel klasemen, melampaui Arsenal dan tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen Manchester City.

Catatan tersebut menempatkan klub Inggris itu di posisi kedua di antara klub-klub liga besar Eropa dalam hal jumlah gol yang dicetak di liga pada musim ini, di belakang Barcelona yang telah mencetak 39 gol dalam 9 pertandingan di Liga Spanyol, berbanding 23 gol milik Brighton dalam 7 pertandingan.

Kemiripan antara kedua tim terlihat dari ketergantungan mereka pada pelatih asal Jerman, di mana Hansi Flick menukangi Barcelona, sementara Fabian Hurzeler melatih Brighton, yang telah meraih 5 kemenangan dan satu hasil seri berbanding satu kekalahan di Liga Inggris, dengan memanfaatkan pendekatan ofensifnya serta kemampuan mencetak gol dengan rata-rata tinggi.

Brighton mendekati angka-angka historis di Premier League

Koleksi gol Brighton mencerminkan awal musim yang luar biasa dalam sejarah Liga Primer Inggris, karena setelah 7 pekan pertama hanya ada sedikit catatan serangan yang melampauinya, terutama Manchester City yang mencetak 27 gol pada awal musim 2019-2020, dan Arsenal yang mencetak 24 gol pada musim 2009-2010, di samping Manchester United pada musim 2011-2012.

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