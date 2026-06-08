"Bukan Olise, tapi inilah yang seharusnya menjadi rekrutan baru Real Madrid seharga 150 juta"

Real Madrid sedang mempersiapkan tawaran bernilai jutaan euro untuk Enzo Fernández, demikian dilaporkan media Inggris. Gelandang Chelsea tersebut sudah cukup lama dikaitkan dengan kepindahan ke Santiago Bernabéu.

Football.london mengonfirmasi bahwa Fernández ingin hengkang dari Chelsea musim panas ini. Klub London tersebut bersedia melepasnya jika tawaran minimal 150 juta euro diajukan. Dengan demikian, Chelsea akan meraup keuntungan dari pemain asal Argentina tersebut, yang didatangkan dari Benfica pada awal 2023 dengan biaya sekitar 121 juta euro.

Rumor tersebut semakin menguat setelah terpilihnya kembali Florentino Pérez sebagai presiden Real Madrid. Selama kampanyenya, pejabat berusia 79 tahun itu berjanji akan mendatangkan seorang Galáctico baru ke Santiago Bernabéu dan mengalokasikan lebih dari 150 juta euro untuk itu.

Nama bintang Bayern München, Michael Olise, sempat disebut-sebut secara tegas, namun menurut media Inggris, Pérez menilai kedatangan Fernández jauh lebih realistis.

Pada awal April, terjadi kegelisahan besar di Chelsea ketika Fernández berbicara tentang masa depannya. "Saya tidak tahu. Masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Setelah itu kita lihat saja. Sepertinya menyenangkan tinggal di Madrid," katanya saat itu kepada ESPN Argentina.

Pernyataan tersebut tidak disukai oleh Chelsea. Pelatih saat itu, Liam Rosenior, kemudian menepikan Fernández sementara dari skuad, sehingga ia harus absen dalam pertandingan melawan Port Vale dan Manchester City.