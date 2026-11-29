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Seorang bintang Argentina menyatakan keinginannya mengenakan nomor 10 di tim nasional negaranya, menggantikan sang legenda Lionel Messi yang telah pensiun dari kancah internasional.

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Pertanyaan tentang siapa yang akan mewarisi nomor 10 legendaris Timnas Argentina menjadi topik hangat di negara tersebut. Jersey yang kosong setelah berakhirnya era Lionel Messi ini memicu perhatian besar dan perdebatan luas di internal tim nasional.

Banyak laporan menyebut bahwa Nico Paz, bintang klub Italia Como, merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Messi mengenakan nomor 10 di Timnas Argentina. Namun, tampaknya ada pemain lain yang berkarier di Italia yang menginginkan kehormatan itu untuk dirinya sendiri.

Menurut laporan situs "Foot Mercato", Lautaro Martinez, bintang Inter Milan, ingin mengenakan nomor 10 bersama Timnas Argentina pada periode mendatang.

Ketika ditanya tentang kemungkinan mengenakan jersey ikonik tersebut, Lautaro Martinez mengungkapkan antusiasmenya: "Tentu saja, saya ingin mengenakannya." Ia kemudian menekankan nilai historis nomor tersebut: "Diego pernah mengenakannya, begitu pula Leo, yang dianggap sebagai pemain terhebat dalam sejarah sepak bola. Saya telah berbagi momen-momen indah yang tak terlupakan bersamanya."

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Pernyataan ini dipastikan akan memicu perdebatan luas di negara tersebut, terlebih sang penyerang tetap membuka pintu dengan mengatakan: "Namun, hal itu belum diputuskan. Kami harus menunggu hingga Maret untuk melihat siapa yang akan mengenakannya."

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Pernyataan ini muncul ketika popularitas Nico Paz terus meningkat. Ia dipandang sebagai pesaing alami terkuat untuk peran tersebut dan kerap dianggap paling tepat dalam jangka panjang untuk memimpin tim nasional pada generasi berikutnya, mengingat usianya yang masih muda.

Di antara ikatan emosional dan status terhormat pemain senior seperti Lautaro Martinez, yang menegaskan hubungan eratnya dengan Lionel Messi, serta kemunculan talenta muda yang siap melanjutkan warisan tersebut, perdebatan di Argentina diperkirakan akan memanas hingga jeda internasional berikutnya pada Maret.

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Ibunda Messi Memilih Penerusnya

Lionel Messi menjalani laga terakhirnya bersama Timnas Argentina pada 6 Oktober lalu melawan Benin dalam laga persahabatan penghormatan yang digelar di Stadion Monumental, ibu kota Buenos Aires. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan Argentina 3-0.

Ibunda Messi hadir di stadion untuk menyaksikan perpisahan putranya dengan Timnas Argentina, momen yang disaksikan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

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Fabian Paz, desainer asal Argentina sekaligus paman Nico Paz, pemain Como dan Timnas Argentina, menceritakan kisah menarik di balik layar malam itu.

Dalam wawancara dengan Radio "La Red", Fabian Paz mengatakan: "Pada perpisahan Messi, Nico Paz keluar dari ruang ganti dan ibunda Messi sedang menangis."

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Ia melanjutkan: "Ia menghampirinya untuk menyapa karena ia mengenalnya. Ibunda Messi lalu menggenggam tangan Nico Paz dan berkata kepadanya: 'Kamu adalah penerus putraku.'"

Ia menambahkan: "Ketika Nico keluar, ia terkejut. Ia berkata kepada saya: 'Saya tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi.' Ia menceritakannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Di lubuk hatinya, ia masih seperti anak kecil."

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Ia pun melanjutkan: "Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa ia akan menjadi penerus Messi. Bagi Nico, hal terhebat adalah mengenal Lionel dan bermain bersamanya. Seolah-olah ia masih tidak memercayainya. Selain itu, karena ia tidak tinggal di sini, ia tidak mengalami tekanan seperti pemain lain. Di sini, atmosfer sepak bola dijalani dengan cara yang berbeda, dengan semangat dan kegilaan yang lain, sehingga ia masih sering terkejut."