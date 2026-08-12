Kini, pemain Kroasia itu berusia 19 tahun, datang dengan tambahan pengalaman dari putaran final Piala Dunia serta label sebagai transfer rekor dan tumpuan harapan sebuah klub Premier League. Cara ia berniat menghadapinya dijelaskan sang bek beberapa hari lalu dengan gaya khas Vuskovic: luar biasa tenang, matang, dan reflektif untuk seorang remaja.

Saat ditanya soal debutnya yang akan datang di Premier League, ia langsung melontarkan sebuah pernyataan yang layak jadi tajuk utama. "Saya menantikannya," kata Vuskovic Sabtu lalu dalam sebuah sesi media kecil yang juga dihadiri The Athletic, "tetapi itu bukan mimpi terbesar saya. Liganya tentu adalah yang terbaik di dunia dan saya sangat menantikan pertandingan pertama saya di sana."

Ia "really happy" dan "dalam cara tertentu juga bangga", tambah Vuskovic, tetapi mimpi terbesar? "Saya tidak memikirkannya seperti itu ... mungkin Spanyol, karena kehidupan di sana paling mirip dengan Kroasia."

Luka Vuskovic: "Langkah terbaik untuk saya"

Akan keliru jika kini Vuskovic dituding arogan atau kurang rendah hati hanya karena ketenangannya dalam memandang tahap berikutnya dalam perkembangannya. Sebaliknya, yang patut disorot adalah betapa profesional dan penuh pertimbangan pemain 19 tahun itu bertindak, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di depan mikrofon dan dalam membangun citra pribadinya.

Kepindahannya yang spektakuler dari Tottenham ke Brighton & Hove Albion dengan nilai transfer rekor klub sebesar 54 juta euro datang bersama tanggung jawab yang tampaknya sepenuhnya sanggup ia pikul.

"Saya pikir ini adalah langkah terbaik untuk saya pada titik karier saya saat ini," kata Vuskovic dalam sesi yang sama pada Sabtu setelah kemenangan 3-0 Seagulls atas AS Roma dalam laga uji coba di stadion kandang. Brighton & Hove adalah "salah satu tempat pengembangan talenta terbesar di dunia, seperti yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir dan juga akan kita lihat di masa depan. Saya menganggap klub ini sebagai klub papan atas; mereka mempresentasikan proyek papan atas kepada saya, dan semuanya jadi sangat mudah."

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Situasi baru: persaingan ketat untuk Luka Vuskovic

Vuskovic juga telah memikirkan label harganya sebesar 46 juta poundsterling dan menemukan cara pribadi untuk menyikapinya. Nilai transfer itu "tidak memainkan peran besar, karena itu hanya angka. Saya harus membuktikan diri, memberikan yang terbaik, dan saya akan mencoba melakukannya."

Di Brighton, Vuskovic menghadapi banyak persaingan dari para pemain yang memiliki pengalaman besar di Premier League, seperti Lewis Dunk yang berusia 34 tahun (299 pertandingan) atau pemain Belgia Pascal Struijk. Dunk sudah bermain di Brighton sejak sangat lama dan merupakan figur kunci dalam kebangkitan klub, yang dalam lima tahun terakhir empat kali finis di 10 besar liga terbaik di dunia dan satu kali nyaris gagal dengan finis di posisi ke-11. Struijk, seperti Vuskovic, adalah rekrutan baru; pemain 26 tahun itu datang dari Leeds United, tetapi sudah ditempa di sepakbola Inggris.

"Siapa yang terbaik, dalam pertandingan atau latihan, akan jadi starter," kata Vuskovic. Memiliki persaingan berkualitas tinggi itu "great". "Kami punya banyak pemain hebat di posisi saya, yang terbaik akan bermain, sesederhana itu."

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Fabian Hürzeler ingin memberi Vuskovic waktu

Ini adalah situasi baru bagi pemain muda tim nasional Kroasia tersebut. Di Hamburger SV, yang ia datangi dengan status pinjaman pada musim panas 2025, ia langsung jadi pilihan utama. Kualitas sepakbolanya, tetapi juga semata-mata kehadiran fisiknya dengan tinggi badan 1,93 meter, membuatnya berada di atas semua alternatif lain di klub yang saat itu baru promosi ke Bundesliga tersebut. Kini situasinya berbeda. Di lini belakang Seagulls, ia adalah satu di antara yang setara, meski memiliki atribut yang nyaris tak tertandingi untuk usianya.

Ia "masih seorang pemain muda yang terlebih dahulu harus membiasakan diri dengan tuntutan permainan di sini bersama Brighton dan di Premier League", jelas manajer Fabian Hürzeler tentang rekrutan barunya. Bukan hanya untuk Vuskovic, tuntutan dan ekspektasi terhadap Brighton juga meningkat setelah dua kali finis di posisi kedelapan. Musim liga dimulai dengan duel melawan juara Liga Europa, Aston Villa. Sorotan besar pertama musim ini berada di antara dua pertandingan penentu untuk lolos ke UEFA Conference League.

Vuskovic merasakan awal yang sangat menyenangkan bersama Seagulls asuhan Hürzeler. Kepindahan klub itu terasa sangat mudah baginya, "karena rekan-rekan setim saya, staf pelatih, dan seluruh klub mendukung saya sejak kedatangan saya."

Jika diukur dari perkembangan kariernya sejauh ini, bahkan Brighton, tempat ia menandatangani kontrak lima tahun dengan opsi untuk satu musim tambahan, tampaknya hanya akan menjadi persinggahan dalam kariernya. Apakah "mimpi besar" soal Spanyol itu nantinya akan terwujud, masih harus dilihat.