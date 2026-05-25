Bukan Mika Godts, melainkan pemain Ajax lainnya yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini

Para pendukung Ajax tidak memilih Mika Godts, melainkan Youri Baas sebagai Pemain Terbaik Musim 2025/26.

Hal itu dapat dibaca pada hari Senin di situs web klub. Penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini diselenggarakan oleh Asosiasi Suporter Ajax. Baas menonjol di awal musim dan unggul jauh dalam perolehan suara.

Tahun lalu, Baas terpilih sebagai Talenta Terbaik Tahun Ini. Musim ini, Godts yang memenangkan penghargaan tersebut.

Fakta bahwa Godts tidak terpilih sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini cukup mengejutkan. Pemain Belgia berusia 20 tahun itu mencetak 17 gol dan 15 assist dalam 44 pertandingan resmi.

Baas sangat senang dengan pemilihan ini. “Ini adalah pujian dan penghargaan yang indah, terutama setelah kerja keras saya secara pribadi dalam beberapa tahun terakhir.”

Godts juga memberikan tanggapan singkat. “Senang rasanya mereka memilih saya. Itu berarti saya sedang berada di jalur yang benar dan saya senang dengan hal itu.”

Para pemain Ajax ini tidak akan ikut serta di Piala Dunia musim panas mendatang. Godts tidak dipanggil untuk timnas Belgia, sementara Baas masih menunggu debut internasionalnya bersama Belanda.