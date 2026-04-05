Bukan Messi, melainkan pemain inilah yang mencetak gol pertama di stadion baru Inter Miami FC

Lionel Messi mencetak gol pertamanya di Nu Stadium, markas baru Inter Miami FC, pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, hanya dalam waktu sepuluh menit. Namun, hal itu tidak cukup untuk mengalahkan Austin FC: skor berakhir 2-2, sehingga klub milik salah satu pemiliknya, David Beckham, gagal menyusul pemuncak klasemen Nashville di Wilayah Timur MLS.

Messi bukanlah orang yang mencetak gol pertama di stadion baru Inter Miami. Kehormatan itu jatuh kepada Guilherme Biro, bek Austin, yang membuka skor di Florida Selatan setelah enam menit. Hanya empat menit kemudian, Messi (38) menyamakan kedudukan dengan sundulan yang akurat, lalu merayakan gol tersebut di depan tribun yang menyandang namanya.

Austin dua kali membentur tiang gawang pada babak pertama dan menuntut penalti, yang tidak diberikan. Tak lama setelah babak kedua dimulai, Jayden Nelson akhirnya mencetak gol 1-2 untuk tim tamu, setelah Messi kehilangan bola di area pertahanan tuan rumah.

Inter Miami berhasil menghindari kekalahan di menit-menit akhir. Pelatih Javier Mascherano memasukkan Luis Suárez yang berusia 39 tahun, dan penyerang asal Uruguay itu mencetak gol beberapa menit kemudian melalui tendangan voli. Messi kembali membentur tiang gawang dari tendangan bebas menjelang akhir pertandingan yang seru ini.

Satu poin bagi Inter Miami, yang kini tak terkalahkan dalam lima pertandingan berturut-turut di MLS. Dan setidaknya tak ada kekalahan di stadion baru berkapasitas 26.700 penonton.

Beckham bangga dengan apa yang telah dicapai klubnya selama bertahun-tahun: ''Tiga belas tahun lalu saya mengumumkan bahwa Miami adalah pilihan saya. Kami tidak memiliki nama. Kami tidak memiliki penggemar. Kami tidak punya stadion. Hari ini saya berdiri di rumah baru kami. Kami adalah juara MLS. Kami memiliki pemain terbaik dalam sejarah sepak bola di Miami. Mimpi benar-benar bisa menjadi kenyataan," seru pemilik klub Amerika yang ambisius itu.