Pemain internasional Maroko, Ezzedine Ounahi, sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu bintang terkemuka Piala Dunia dalam dua edisi terakhir, setelah angka-angka menempatkannya sejajar dengan legenda Argentina, Lionel Messi, dalam daftar istimewa yang belum pernah berhasil dimasuki oleh pemain lain mana pun, sebuah pencapaian yang mencerminkan nilai teknis yang luar biasa yang ditampilkan pemain "Singa Atlas" ini di panggung sepak bola terbesar.

Jaringan “Opta” yang berspesialisasi dalam statistik mengungkapkan bahwa hanya dua pemain yang berhasil, selama dua edisi terakhir Piala Dunia, melakukan lebih dari 20 dribel sukses dan menerima lebih dari 20 pelanggaran, yaitu pemain Argentina Lionel Messi dan pemain internasional Maroko Ezzedine Ounahi.

Statistik ini mencerminkan kemampuan Ounahi dalam mempertahankan bola di bawah tekanan, keahliannya dalam melakukan dribel, serta pengaruhnya yang besar dalam menciptakan keunggulan serangan bagi timnas Maroko, sehingga ia terus menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain terkemuka di turnamen tersebut selama dua edisi berturut-turut.

Perjalanan timnas Maroko di Piala Dunia 2026 terhenti di babak perempat final, setelah kalah dari timnas Prancis dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di babak tersebut, sehingga timnas “Les Bleus” kembali mengungguli “Singa Atlas” dalam pertandingan sistem gugur di Piala Dunia.

Di sisi lain, timnas Argentina melanjutkan upayanya mempertahankan gelar juara dunia, setelah lolos ke perempat final berkat kemenangan dramatis 3-2 atas timnas Mesir di babak 16 besar. Mereka berhasil membalikkan keadaan dan mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan berharga, sehingga memastikan tempatnya di antara delapan tim terbaik di turnamen tersebut.