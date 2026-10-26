Felix Magath, mantan pelatih kepala Bayern Munich, memicu kejutan dalam pilihannya untuk penghargaan Ballon d'Or tahun ini, setelah memberikan tiga posisi teratas kepada para pemain dari timnas Spanyol, dengan menempatkan Marc Cucurella, bek Real Madrid, di puncak, disusul Rodri pemain Barcelona, lalu Fabian Ruiz bintang Paris Saint-Germain.

Menurut surat kabar Jerman "Bild", Magath membenarkan pilihannya atas Cucurella, yang berusia 28 tahun, dengan penampilan istimewa yang ia tunjukkan di posisi bek kiri, seraya memuji kemampuan bertahan dan fisiknya, di samping kontribusi ofensifnya, yang menjadikannya salah satu elemen penting dalam barisan timnas Spanyol.

Magath berkata tentang pemain Real Madrid itu: "Ia pemain kelas dunia di posisi bek kiri, selalu hadir, kuat dalam berlari, dan jarang gagal dalam setiap tekel," seraya menunjuk pada peran besar yang dimainkan Cucurella dalam mengantarkan Spanyol meraih Piala Dunia, yang memperkuat keyakinannya atas kelayakannya meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola.

Pelatih asal Jerman itu menjelaskan bahwa yang membedakan Cucurella adalah kemampuannya mencapai keseimbangan antara tugas bertahan dan dukungan ofensif, karena ia menjaga kekompakan timnya di lini belakang, tanpa meninggalkan perannya dalam membangun serangan dan ikut maju ke depan.

Rodri dan Fabian Ruiz

Rodri, pemain Barcelona, berada di posisi kedua dalam pilihan Magath, yang menggambarkannya sebagai kekuatan penggerak lini tengah timnas Spanyol, berkat perannya dalam mengatur permainan dan menghubungkan antarlini, di samping kemampuannya mendikte tempo dan mengendalikan jalannya pertandingan.

Adapun posisi ketiga, menjadi milik Fabian Ruiz, pemain Paris Saint-Germain, yang berusia 30 tahun, yang mendapat pujian dari pelatih asal Jerman itu atas perannya dalam mewujudkan keseimbangan dan stabilitas di dalam timnas Spanyol.

Magath menunjukkan bahwa Ruiz memiliki arti penting dalam sistem tim, ia juga berpijak pada keberhasilannya meraih gelar Liga Champions Eropa bersama Paris Saint-Germain, dengan menganggap bahwa pencapaian dan penampilannya menjadikannya layak berada di antara 3 pemain terbaik di dunia.