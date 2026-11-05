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Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Bukan masalah!” Enzo Maresca bela Gianluigi Donnarumma setelah blunder terbaru bintang Man City itu di Liga Champions

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Enzo Maresca memberikan dukungan penuh kepada Gianluigi Donnarumma setelah kiper Manchester City itu kembali melakukan kesalahan mencolok di Liga Champions saat menghadapi RB Leipzig. Kiper asal Italia tersebut tengah mengalami periode sulit, tetapi pelatihnya menegaskan situasi itu tidak mengkhawatirkan menjelang pertandingan Liga Primer akhir pekan ini.

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Maresca dukung Donnarumma yang tengah kesulitan

Maresca memberikan dukungan penuh kepada Donnarumma setelah sang kiper kembali melakukan kesalahan yang menyita perhatian di kompetisi Eropa. Pelatih Manchester City itu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak khawatir dengan penurunan performa pemain timnas Italia tersebut belakangan ini.

Donnarumma melakukan kesalahan saat Manchester City meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Leipzig di laga tandang Liga Champions pada Rabu malam. Kesalahan itu memungkinkan Ridle Baku mencetak gol penyeimbang yang penting dan langsung menambah sorotan terhadap kiper berusia 27 tahun tersebut.

Insiden di Liga Champions itu terjadi hanya 11 hari setelah Donnarumma melakukan kesalahan lain yang berakibat fatal melawan Aston Villa. Kesalahan di kompetisi domestik tersebut pada akhirnya mengakhiri awal musim Manchester City yang impresif tanpa kekalahan di Liga Primer Inggris.

Pelatih Manchester City redam kekhawatiran soal posisi kiper

Meski Donnarumma masih kesulitan dan tekanan dari luar terus meningkat, kecil kemungkinan Maresca akan mencadangkan kiper utamanya akhir pekan ini. Sang pelatih mengakui kesalahan saat melawan Leipzig, tetapi segera mengingatkan bahwa Donnarumma juga melakukan penyelamatan spektakuler yang menentukan jalannya pertandingan yang sama beberapa menit sebelumnya.

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"Ini bukan kekhawatiran, tetapi memang sebuah kesalahan," kata Maresca kepada wartawan. "Kami mengakui itu sebuah kesalahan. Saat ini saya tidak memikirkan situasi di posisi kiper. Beberapa menit sebelum gol itu, ia melakukan penyelamatan yang tidak bisa dilakukan kiper mana pun di dunia. Gigio tahu ia tidak tampil baik saat gol pertama. Ia akan tampil lebih baik."

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Kesalahan individu merugikan Manchester City

Donnarumma kini gagal mencatatkan nirbobol dalam enam penampilan terakhirnya secara beruntun di semua kompetisi. Namun, Maresca meyakini bahwa masalah utamanya adalah kesalahan individu yang terjadi di berbagai area lapangan, bukan kelemahan taktik atau sistem yang lebih mendalam.

"Kedua gol itu terjadi karena kesalahan yang cukup konyol dan bisa kami hindari," tegas sang pelatih saat menganalisis penampilan timnya pada laga tengah pekan. "Dalam lima atau enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, kami kebobolan dan gol-gol itu terjadi karena kesalahan individu. Ini bukan soal sistem atau gelandang hingga lini serang. Saya baru di sini, saya perlu mengenal para pemain dan mereka perlu mengenal saya. Kami hanya bisa terus membaik. Saya rasa saat ini masalahnya bukan keseimbangan."

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Laga tandang penting di Liga Primer Inggris menanti

Donnarumma hampir pasti akan tetap menjaga gawang untuk saat ini saat Manchester City berupaya bangkit di kompetisi domestik. Mereka akan bertandang ke markas Nottingham Forest pada Sabtu untuk mengejar kemenangan tandang yang sangat dibutuhkan.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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