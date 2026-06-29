Bukan masa suram: MUNDIAL dan Sad Boyz meluncurkan kaos edisi terbatas seiring dirilisnya dokumenter baru yang mengulas kembali hari paling menyedihkan dalam sejarah sepak bola Meksiko

No Era Penal. Tiga kata, satu luka, 12 tahun trauma sepak bola Meksiko. Kini, MUNDIAL Magazine dan Sad Boyz Clothing telah mengubah kekecewaan paling legendaris El Tri di Piala Dunia menjadi koleksi edisi terbatas, yang diluncurkan bersamaan dengan film dokumenter baru dari MUNDIAL Films yang mengeksplorasi jiwa, penderitaan, dan kebanggaan budaya sepak bola Meksiko.

Kaos eksklusif MUNDIAL x Sad Boyz “No Era Penal” kini tersedia melalui MUNDIAL Magazine Merch Store, untuk memperingati ulang tahun pertandingan Piala Dunia 2014 Meksiko yang tak terlupakan melawan Belanda.

Ada kekalahan dalam sepak bola, dan ada pula luka nasional. Bagi Meksiko, sedikit luka yang lebih dalam daripada pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2014 melawan Belanda, ketika El Tri hanya berjarak beberapa menit dari kemenangan bersejarah sebelum gol penyama kedudukan Wesley Sneijder dan penalti kontroversial Arjen Robben di masa tambahan waktu mengubah segalanya.





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Klaas-Jan Huntelaar mencetak gol. Meksiko pulang ke rumah. Dan sebuah ungkapan pun masuk ke dalam sejarah sepak bola: “No era penal.” Itu bukan penalti.

Dua belas tahun kemudian, kata-kata itu telah menjadi lebih dari sekadar keluhan atas keputusan wasit. Kata-kata itu hidup sebagai bagian dari memori kolektif sepak bola Meksiko, melambangkan kepedihan, ketangguhan, dan gairah yang tak tergoyahkan yang terus mendefinisikan generasi demi generasi pendukung El Tri. Kata-kata itu diteriakkan, dijadikan bahan lelucon, diperdebatkan, dan diratapi. Kata-kata itu merupakan bagian protes, bagian lelucon, dan bagian identitas.

Kini, MUNDIAL telah berkolaborasi dengan Sad Boyz Clothing, label fashion yang didirikan oleh Junior H, untuk mengenang kembali salah satu momen budaya paling menentukan dalam sepak bola Meksiko modern melalui kaos peringatan yang dibuat dengan slogan: “For Those Who Wear Their Pain With Pride.”

Kaos hitam ini memadukan ikonografi gothic dengan bahasa visual budaya sepak bola Meksiko, mengubah salah satu kenangan paling sarat emosi dalam permainan ini menjadi penghormatan yang dapat dikenakan. Di bagian depan, grafis tengkorak muncul berdampingan dengan kalimat “No Era Penal” dan tanggal 6.29.14, penanda permanen hari ketika impian Meksiko untuk lolos ke perempat final pupus. Di bagian belakang, tulisan bergaya gotik berbunyi: “En memoria del día más triste, México v Holanda.”

Ini adalah duka, namun diwujudkan dalam bentuk streetwear.

Peluncuran ini bertepatan dengan “No Era Penal”, sebuah film dokumenter pendek baru dari MUNDIAL Films yang disutradarai oleh Grant Best, pemenang penghargaan BAFTA dan Sports Emmy Award. Alih-alih sekadar mengungkit kembali kontroversi tersebut, film ini mengeksplorasi bagaimana satu sore itu melampaui peluit akhir dan menjadi bagian dari identitas sepak bola Meksiko.

Film dokumenter ini menampilkan penyerang Meksiko Raúl Jiménez, mantan manajer El Tri Miguel Herrera, anggota WWE Hall of Fame sekaligus penggemar sepak bola Rey Mysterio, salah satu pendiri Sad Boyz Alex Esquivel, serta komentator olahraga Latin Alana Meraz, yang menyatukan suara-suara dari dunia sepak bola, budaya, mode, dan komunitas penggemar untuk merefleksikan momen yang hingga kini masih membentuk ingatan kolektif sepak bola Meksiko.

Film ini dibuat seiring dengan kampanye Meksiko menuju Piala Dunia 2026, termasuk wawancara dengan para penggemar di luar Estadio Azteca yang baru direnovasi—salah satu kuil sepak bola terbesar dan satu-satunya stadion yang pernah menjadi saksi kemenangan Piala Dunia bagi baik Pelé maupun Diego Maradona.









Latar belakang tersebut sangat penting. Meksiko tidak hanya memiliki sejarah Piala Dunia. Negara ini memiliki akar Piala Dunia. Meksiko menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun 1970 dan 1986, dan kedua edisi tersebut turut membentuk mitos kompetisi ini. Namun bagi El Tri, kisah Piala Dunia modern terlalu sering berakhir di titik yang sama: pertandingan keempat.

Sejak mencapai perempat final di kandang sendiri pada tahun 1986, Meksiko berulang kali gagal melaju di babak gugur. “No Era Penal” menjadi simbol utama dari rasa frustrasi tersebut — momen ketika keyakinan, identitas, dan kepedihan saling bertabrakan.

“Dengan AS yang mendominasi sebagian besar pembicaraan di media sepak bola arus utama, kami ingin menceritakan kisah sebuah negara dengan akar Piala Dunia yang sesungguhnya,” kata Asad Raza, editor MUNDIAL. “Merayakan budayanya, tetapi juga bagaimana budaya dan kebersamaan itu telah memungkinkan bangsa ini mengalami katarsis setelah momen yang mendefinisikan sepak bola Meksiko—dan merupakan sesuatu yang ingin dilampaui negara ini di turnamen ini.”

Itulah ketegangan yang menjadi inti film dan video tersebut. *No Era Penal* bukan sekadar tentang menengok ke belakang. Film ini tentang bagaimana para penggemar membawa rasa sakit ke masa depan, mengubahnya menjadi identitas, dan pada akhirnya, mungkin bahkan melepaskannya.





Meksiko memiliki kesempatan lain untuk mengubah alur cerita di Piala Dunia 2026, dengan El Tri akan menghadapi Ekuador pada Selasa malam. Kemenangan akan membawa mereka melampaui babak keempat untuk pertama kalinya sejak 1986 dan menawarkan jenis pelepasan emosi yang telah ditunggu-tunggu oleh para penggemar Meksiko selama 40 tahun.

Sampai saat itu, luka tersebut tetap ada. Namun, MUNDIAL dan Sad Boyz telah menemukan cara untuk menerimanya dengan bangga.

“No Era Penal” kini dapat ditonton di seluruh platform digital MUNDIAL dan juga akan ditayangkan di festival sepak bola dan budaya Footballco selama dua minggu, “House of GOAL”, di Industry City, Brooklyn, mulai 3 Juli.