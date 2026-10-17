Sami Al-Jaber, legenda Al Hilal, mengungkap gelar paling penting yang ia raih sepanjang kariernya bersama "Az-Zaeem" selama bertahun-tahun membela klub tersebut.

Al-Jaber mengatakan dalam pernyataannya kepada akun resmi Al Hilal di situs "X": "Kami meraih banyak gelar, tetapi saya pikir gelar terpenting bagi saya adalah Piala Pendiri karena turnamen itu digelar setiap 100 tahun."

Piala Pendiri hanya digelar satu kali, pada musim 1999-2000, dan Al Hilal keluar sebagai juara setelah mengalahkan Al Ahli di laga final dengan skor 2-1.

Legenda Al Hilal itu menambahkan: "Ada juga gelar-gelar Asia untuk liga dan piala dengan berbagai namanya, serta gelar-gelar Liga Arab Saudi. Semua gelar Al Hilal membekas dalam ingatan."

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALH

Mengenai gol terbaiknya, ia menjawab: "Sudah pasti gol saya di final Piala Raja tahun 1418 Hijriah melawan Al Shabab. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan 3-2 melalui gol emas yang dicetak Abdullah Al-Jumaan, dan sayalah yang mencetak gol penyeimbang."

Ia mengakhiri: "Itu adalah salah satu gol terindah, dan bagi saya secara pribadi saya menganggapnya salah satu yang terindah dalam sejarah."

Perlu diingat bahwa Sami Al-Jaber bermain untuk Al Hilal antara tahun 1989 dan 2007, diselingi masa peminjaman singkat ke klub Inggris Wolverhampton, dan ia berkontribusi dalam meraih banyak gelar, yang paling menonjol adalah Liga Champions Asia.



