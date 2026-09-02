Real Madrid, hari Rabu ini, mengumpulkan seluruh bintangnya di kompleks Valdebebas selama lebih dari 12 jam berturut-turut.

Surat kabar "Marca" mengatakan: "Puluhan kamera. Lokasi syuting tersebar di seluruh penjuru kompleks latihan, para pemain berpindah-pindah dari satu lokasi syuting ke lokasi lain, dan Jose Mourinho muncul tiba-tiba untuk memastikan keadaan para pemainnya".

Surat kabar itu melanjutkan: "Selama satu hari, Valdebebas tidak lagi menyerupai kompleks latihan, melainkan berubah menjadi lokasi syuting sinematik raksasa".

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Klub memanfaatkan salah satu dari sedikit pekan yang menyediakan ruang untuk bernapas dalam jadwal, karena mereka hanya bermain pada hari Jumat melawan Real Betis, untuk melaksanakan sebuah operasi berskala besar: mengumpulkan hampir seluruh merek dagang yang terkait dengan tim pada hari yang sama dan memenuhi sebagian besar kewajiban iklan untuk musim ini sekaligus.

Daftar sponsor seolah tak berujung. Masing-masing dari mereka memiliki janji temu di Valdebebas sejak dini hari. Bahkan sebagian tim produksi mulai menyiapkan panggung mereka sebelum pukul sembilan, menyadari bahwa hari yang sibuk telah menanti.

Meski demikian, rencana tersebut tidak mengubah rutinitas tim utama. Mourinho pada hari sebelumnya memutuskan menunda latihan hingga pukul lima sore, sehingga memberi para pemain sepanjang pagi dan sebagian besar sore hari untuk berpindah-pindah di antara berbagai latihan. Urusan logistik direncanakan dengan sangat cermat. Sesuai jadwal masing-masing, setiap pemain tampil di depan kamera pada waktu yang berbeda: setelah gym, atau setelah kunjungan ke ahli fisioterapi, atau selama latihan pemulihan, atau sebelum bergabung dengan kelompok. Dan tak seorang pun terlewat dari hal itu.

Seluruh pemain berpartisipasi dalam sesi pemotretan raksasa yang menghentikan aktivitas biasa di Valdebebas. Namun suasananya, jauh dari kesan serius, terasa sangat santai.

Suasana canda dan tawa mendominasi, bahkan sebagian pemain menerobos lokasi syuting merek dagang lain untuk mengerjai rekan-rekan mereka.

Meski demikian, Mourinho ingin mengawasi situasi dari dekat. Pelatih asal Portugal itu mengunjungi berbagai lokasi syuting sebanyak dua kali untuk memastikan keadaan para pemainnya.

Masalah kecil dengan Bellingham

Hari itu juga menyaksikan sebuah insiden kecil terkait perjanjian sponsor individu. Jude Bellingham, salah satu bintang terkemuka tim, terlibat dalam perselisihan kecil mengenai sejauh mana kewajibannya sesuai dengan merek dagang lain yang turut serta.

Situasi itu diselesaikan dengan cepat dan tanpa dampak lain, di mana pemain asal Inggris tersebut pada akhirnya memenuhi kewajibannya.

Skala operasi ini dapat dipahami lebih baik dengan melihat jam. Kamera-kamera pertama mulai merekam pada dini hari, dan yang terakhir berhenti saat malam menyelimuti Valdebebas. Pemain terakhir menyelesaikan kewajibannya selepas pukul delapan malam. Setelah lebih dari dua belas jam sejak dimulainya pengambilan gambar, acara raksasa ini pun berakhir.

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Sebuah hari di mana Real Madrid memanfaatkan jeda kompetisi untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim: mengumpulkan para bintangnya, menghimpun para sponsornya, dan mengubah kompleks latihannya menjadi lokasi syuting sinematik terbesar di Madrid selama beberapa jam.