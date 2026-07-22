Dalam perkembangan yang mengejutkan, laporan media Turki mengungkap adanya campur tangan langsung dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam negosiasi klub Besiktas untuk merekrut bintang Mesir, Mohamed Salah.

Surat kabar Turki "Zaman" menyebutkan bahwa kesepakatan kepindahan Salah ke Liga Turki tidak lagi sekadar urusan olahraga yang ditangani manajemen Besiktas, melainkan telah menjadi bahan perhatian yang diikuti secara saksama oleh tokoh-tokoh penting negara.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Presiden Erdogan turun tangan secara pribadi, dan meminta presiden klub Besiktas, Serdal Adali, untuk menyampaikan laporan rinci mengenai perkembangan negosiasi dengan Mohamed Salah, seraya menegaskan bahwa ia sendiri mengikuti seluruh detail proses yang diusulkan terkait kepindahannya ke Istanbul.

Para pejabat klub Turki itu menilai bahwa dukungan tidak langsung dari pemerintah ini dapat membantu mengatasi rintangan finansial besar yang menghambat penyelesaian kesepakatan berskala sebesar ini, di tengah ambisi Besiktas yang tidak hanya terbatas pada persaingan domestik, tetapi juga meluas hingga upaya menguasai kancah benua.

Dalam konteks yang sama, surat kabar tersebut mengutip jurnalis dan penyiar Turki, Erdogan Aktas, yang menegaskan bahwa penyerang Mesir itu akan tiba di Istanbul pada Rabu mendatang untuk memberikan sentuhan akhir pada kontraknya dengan Besiktas.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa jika kesepakatan ini rampung, maka akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah Liga Turki dari segi nilai pasar dan gelora dukungan suporter.