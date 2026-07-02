Bukan lagi Jack Grealish: Manchester City memperkenalkan pemain termahal sepanjang sejarah

Elliot Anderson dipastikan akan melanjutkan kariernya bersama Manchester City, demikian diumumkan klub raksasa Inggris tersebut melalui saluran resmi mereka. Gelandang bertahan berusia 23 tahun ini didatangkan dari Nottingham Forest dengan biaya transfer sebesar 135 juta euro, yang merupakan rekor baru.

Dengan angka tersebut, yang dilaporkan oleh Transfermarkt, Anderson langsung menjadi pemain termahal dalam sejarah Manchester City. Rekor sebelumnya dipegang oleh Jack Grealish, yang didatangkan dari Aston Villa pada tahun 2021 dengan nilai transfer lebih dari 117 juta euro.

Dengan nilai transfer ini, Anderson juga mengungguli rekan setimnya di timnas Inggris, Declan Rice (Arsenal), sebagai pemain sepak bola Inggris termahal sepanjang sejarah.

Anderson masih terikat kontrak selama tiga musim dengan Nottingham Forest, sehingga klub tersebut dapat meminta harga tertinggi. Secara total, ia telah tampil dalam 92 pertandingan untuk klub tersebut, di mana ia berkembang menjadi bintang utama.

Gelandang ini saat ini sedang bertanding bersama tim nasional Inggris di Piala Dunia. Di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel, ia selalu menjadi pemain inti.

Kedatangan Anderson tampaknya menjadi kabar buruk bagi pemain internasional Oranje, Tijjani Reijnders, di Manchester City.

Gelandang asal Belanda ini secara bertahap kehilangan tempatnya di starting line-up di bawah asuhan Pep Guardiola pada musim lalu dan harus menunggu rencana apa yang akan diambil oleh Enzo Maresca.