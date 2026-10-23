Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, juru taktik Al Hilal, mengungkap trik yang membantunya menaklukkan Al Qadisiyah dalam laga puncak Liga Roshn Saudi.

Al Hilal mengalahkan Al Qadisiyah dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Jumat ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn Saudi.

Inzaghi mengomentari kemenangan ini dalam pernyataan pada konferensi pers usai pertandingan yang dikutip oleh surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", ia berkata: "Kami meraih kemenangan penting atas tim yang istimewa dan kuat, yang memiliki pemain-pemain istimewa. Al Qadisiyah adalah tim yang tampil luar biasa, dan saya senang dengan kemenangan ini."

Ia menambahkan: "Kami bermain dalam dua babak yang kuat, dan kami berusaha membagi tenaga dalam pertandingan kompetitif ini. Kami berhasil menampilkan performa yang lebih baik di babak kedua, dan memastikan hasil berpihak kepada kami."

Ia melanjutkan: "Kami melewati banyak fase yang membuat sebagian pemain mengalami kelelahan, sebagian dari mereka terlihat keletihan, dan kami akan memastikan kondisi mereka sebelum pertandingan berikutnya."

Mengenai apakah ini pertandingan terpenting Al Hilal, Inzaghi menjawab: "Setiap pertandingan itu penting. Kami sebelumnya telah menang atas Al Ahli dan Al Ittihad di Riyadh, dan hari ini Al Qadisiyah di kandangnya sendiri. Kami menganggap setiap pertandingan penting, dan kami menargetkan tiga poin di dalamnya."

Pelatih asal Italia itu juga berbicara tentang persiapan untuk pertandingan berikutnya yang akan menghadapi Al Shamal Qatar, Selasa mendatang, di ibu kota Qatar, Doha, pada pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Inzaghi berkata terkait hal ini: "Kami akan menjalani satu sesi latihan di Dammam lalu berangkat ke Doha. Saya rasa jarak memiliki peran dalam keputusan ini, dan kami akan berupaya mempersiapkan diri dengan baik untuk misi kontinental."

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini menempatkan Al Hilal di puncak Liga Saudi dengan koleksi 27 poin, unggul dua poin atas Al Qadisiyah yang turun ke peringkat ketiga akibat selisih gol di bawah Al Nassr, meski tim asal wilayah timur itu telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.