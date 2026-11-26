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Penyerang Barcelona Anthony Gordon resmi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pekan Ini Liga Champions UEFA setelah mencatatkan rekor lewat penampilannya di Azerbaijan. Pemain timnas Inggris itu menginspirasi timnya meraih kemenangan telak atas Sabah dan menjadi pembeda ketika para bintang elite Eropa bersaing mencuri perhatian.

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Gordon tampil gemilang di Baku

Gordon meraih penghargaan bergengsi Pemain Terbaik Pekan Ini Liga Champions UEFA setelah tampil luar biasa melawan Sabah. Penyerang asal Inggris itu menjadi motor kemenangan 4-1 Barcelona pada pertandingan kelima fase liga dengan mencetak dua gol di Stadion Olimpiade Baku.

Penyelesaian akhir Gordon pada menit ke-31 dan ke-51 menentukan arah pertandingan bagi Barcelona. Karim Adeyemi dan Gabriel Jesus juga mencetak gol dalam penampilan dominan mereka di Azerbaijan.

Mantan pemain Newcastle itu memberikan dampak besar dalam musim perdananya di kompetisi Eropa bersama Barcelona. Ia kini mengoleksi tiga gol dalam lima penampilan di ajang tersebut. Dua golnya di Baku terasa makin istimewa karena mengakhiri paceklik gol selama sebulan, setelah terakhir kali mencetak gol pada Oktober.

Tekanan intens dan ketajaman Gordon telah mengukuhkan tempatnya sebagai pemain inti di sayap kiri, sekaligus membenarkan investasi besar klub untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas.

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Mengungguli Mbappe dan para bintang elite

Dalam pemungutan suara publik yang melibatkan sejumlah nama terbesar di sepakbola, Gordon finis di depan bintang Real Madrid Kylian Mbappe. Meski mencetak dua gol saat Madrid menghancurkan PSV 5-1, Mbappe tidak mampu mengungguli pemain Barcelona itu dalam hasil akhir.

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Nomine lain termasuk pemain sayap RB Leipzig Antonio Nusa, yang tampil mengesankan melawan Lens, serta penyerang Betis Cucho Hernandez, yang juga mencetak dua gol pekan ini. Akun media sosial resmi Liga Champions mengonfirmasi hasil pemungutan suara tersebut, dengan Gordon berada di posisi teratas.

Seusai penampilan yang mengantarkan timnya meraih kemenangan itu, pemain berusia 23 tahun tersebut mengungkapkan kepuasannya atas pendekatan tim yang terus menyerang dalam laga dengan banyak gol tersebut. "Bahkan ketika kami unggul 3-0, kami tidak berhenti menyerang. Kami terus berusaha mencetak gol. Itulah gaya kami, dan menurut saya itu sangat penting," katanya. Meski sukses secara individu, sang penyerang tetap mengkritik dirinya sendiri: "Seharusnya saya mencetak hat-trick lagi malam ini, tetapi saya menyia-nyiakan peluang itu dengan kaki kiri saya."

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Mengukir sejarah

Aksi Gordon di Baku tidak hanya memberinya penghargaan individu, tetapi juga menorehkan namanya dalam sejarah kompetisi. Dengan dua gol tersebut, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak enam gol tandang di satu negara dalam satu tahun kalender.

Pencapaian luar biasa itu membuatnya memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang bersama oleh Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema. Kedua pemain legendaris itu masing-masing mencetak lima gol di negara asing tertentu pada masa terbaik mereka.

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Keberhasilan sang penyerang di Azerbaijan mulai menjadi hal yang berulang dalam kariernya dan memicu komentar ringan tentang masa depannya. "Mungkin suatu saat dalam hidup saya, saya perlu pindah ke sini! Saya sangat sukses di sini, dan ya, pertandingan hari ini hebat," kata Gordon kepada wartawan seusai kemenangan itu.

Dengan 13 gol dalam 23 penampilan pertamanya di Liga Champions, Gordon kini mengejar rekor pemain Inggris yang ditetapkan Harry Kane. Saat Barcelona bersiap menghadapi Deportivo di kompetisi domestik dan laga besar melawan Manchester City pada Desember, andalan baru mereka itu jelas tengah bermain dengan kepercayaan diri penuh di panggung terbesar.