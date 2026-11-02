Bukan keras kepala: pernyataan Mourinho menempatkan Vinicius di bawah tekanan

José Mourinho, pelatih Real Madrid, melakukan perombakan radikal terhadap rencana awalnya, sehingga membuat penampilan Los Blancos tampak benar-benar berbeda.

Real Madrid meraih 6 kemenangan beruntun, dan satu-satunya klub elite yang mengunggulinya dalam hal ini hanyalah Paris Saint-Germain, yang telah meraih 9 kemenangan beruntun.

Surat kabar Marca dalam laporannya menyebutkan bahwa Mourinho masih bersikap hati-hati dan tidak mengangkat optimisme terlalu tinggi, dengan mengatakan, "Ketika kau menang, segala sesuatunya tampak lebih baik daripada kenyataan yang sebenarnya."

Mourinho melakukan perubahan pada susunan pemainnya. Dalam konferensi pers ia berkata, "Saya bukan pelatih yang keras kepala," dalam upaya menjelaskan perubahan pendekatan yang ia mulai sejak Roma mencetak gol ketiga di Stadio Olimpico.

Pertandingan berikutnya AEK Champions League 12.45 RMA

Mourinho mengambil keputusan-keputusan penting, yang paling menonjol adalah menurunkan Fede Valverde di posisi bek kanan, mengorbankan para spesialis yang ada dalam skuad tim, yakni Dumfries dan Trent Alexander-Arnold.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan, "Saya tidak menyukai itu, bahkan itu menyakitkan bagi saya, tetapi saya mengutamakan kepentingan tim di atas segalanya."

Keputusan ini membawa dimensi taktis murni, tetapi juga mengandung sisi lain yang berkaitan dengan bobot pelatih di dalam ruang ganti serta sejauh mana otoritasnya terhadap para pemain.

Apa yang pada musim lalu merupakan pembangkangan dari Valverde, ketika ia berkata, "Saya tidak dilahirkan untuk bermain di posisi bek," setelah Xabi Alonso menggunakannya untuk menutupi absennya Carvajal dan Arnold, kini berubah menjadi ungkapan kesiapan pemain asal Uruguay itu untuk menjalankan permintaan pelatihnya, sebab ia berkata, "Saya siap bermain di posisi mana pun yang diminta pelatih kepada saya."

Salah satu alasan utama di balik perbaikan besar yang tengah dialami Real saat ini adalah bahwa Mourinho meninggalkan duet gelandang bertahan solid yang dulu dibentuk oleh Valverde dan Tchouaméni.

Mourinho berhasil menemukan formula yang memungkinkan para pemain berbakat Arda Güler dan Bernardo Silva untuk menyuplai bola kepada para penyerang dan menciptakan peluang bagi mereka.

Diomandé mengungguli Vinícius

Perbaikan kolektif ini membawa unsur penting lain, tetapi pada saat yang sama menimbulkan sebuah pertanyaan yang jelas. Masuknya Diomandé ke dalam susunan pemain memberikan Real Madrid penampilan yang lebih kolektif. Ia juga memiliki kemampuan menciptakan perbedaan yang tidak kalah dari Vinícius Júnior, bahkan mengunggulinya dalam hal mencetak gol; sebab pemain asal Pantai Gading itu telah mencetak 4 gol, berbanding satu gol untuk sang bintang asal Brasil.

Selain itu, Marc Cucurella yang sesungguhnya tampil dengan keberadaan Yan Diomandé di depannya.

Di Athena, Vinícius akan kembali tampil. Namun setiap penampilannya kini disertai dengan tuntutan dan ekspektasi yang sangat tinggi. Ia harus merebut kembali tempatnya, membuktikan kemampuannya untuk bermain sebagai starter, dan menegaskan bahwa kecemerlangan individunya tidak mengurangi performa tim yang mesinnya telah mulai bekerja dan tidak berhenti meraih kemenangan.

Ini adalah situasi baru bagi pemain pemilik nomor punggung 7 di Real Madrid itu. Pelatihnya mengirimkan pesan-pesan dukungan kepadanya, tetapi kenyataan yang jelas saat ini adalah bahwa Diomandé telah menjadi pemilik suara utama di sisi kiri.

Kini Vinícius Júnior harus merespons situasi ini, demi mengubah kenyataan yang di dalamnya kartu-kartu kekuatan tidak lagi berada di tangannya seperti sebelumnya.

Di samping langkah-langkah ini, Mourinho juga mengembalikan Eduardo Camavinga dan Endrick ke lingkaran partisipasi dan keaktifan, setelah tampak bahwa kedua pemain itu kehilangan tempat mereka dalam perhitungannya. Prediksi mengarah pada kemungkinan dilakukannya perubahan besar dalam pertandingan melawan AEK Athena.

Mourinho mengatakan, "Ada saling pengertian antara pelatih dan para pemain. Kini kami saling memahami dalam hal-hal yang di awal tidak kami pahami."

Sebagaimana disebutkan oleh radio Cadena SER, para pemain Real Madrid menggendong pelatih mereka di atas pundak di dalam ruang ganti di Stadion Camp Nou. Hasil berbicara dengan sendirinya.