Bukan Kebetulan: Bek Real Betis Ungkap Kejutan soal Penalti Mbappe

Mark Bartra, bek Real Betis, mengungkap bahwa momen kontroversial dalam pertandingan melawan Real Madrid bukanlah sebuah kebetulan, menegaskan bahwa dirinya sepenuhnya memahami aturan tentang memasuki area penalti lebih awal sebelum eksekusi tendangan penalti.

Kylian Mbappe gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Real Madrid 0-1 pada Jumat kemarin di Liga Spanyol, setelah tendangannya berhasil digagalkan Alvaro Valles, di tengah tuntutan agar tendangan itu diulang karena posisi Bartra yang berada di dalam area penalti atau dekat garis batasnya sebelum eksekusi.

Bartra mengatakan dalam pernyataannya kepada kanal "Movistar" yang dikutip surat kabar "Marca" bahwa ia sebelumnya pernah menanyakan secara spesifik mengenai situasi ini kepada salah seorang temannya yang berprofesi sebagai wasit, setelah menyaksikan momen serupa di salah satu pertandingan Liga Spanyol.

Ia menjelaskan: "Beberapa pekan lalu, saya rasa Jose Luis Gaya melakukan lompatan kecil, lalu saya bertanya kepada seorang teman yang menjadi wasit di divisi kedua, dan ia mengatakan kepada saya bahwa selama kau berada di tempat itu namun tidak menempatkan kakimu di dalam area penalti, maka tendangan tidak akan diulang."

Bek Betis itu menunjukkan bahwa momen tersebut mengandung risiko besar, menjelaskan bahwa ia berusaha memperhitungkan waktu eksekusi tendangan Mbappe dengan tepat.

Ia menambahkan: "Saya berusaha memperhitungkannya dengan cara sebaik mungkin. Memang benar seandainya Mbappe menendang setengah detik lebih awal atau lebih lambat, ia pasti akan mendapati saya di dalam area penalti, tetapi saya berusaha bertahan selama mungkin dengan kaki menyentuh tanah tanpa menginjak area penalti, dan saya berhasil melakukannya."

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Bartra menegaskan bahwa metode ini bukanlah hal baru baginya, bahkan ia juga menerapkannya dalam serangan, demi memanfaatkan detail sekecil apa pun dan bergerak menuju bola pada saat yang tepat.

Ia menutup: "Saya melakukan hal yang sama dalam serangan juga, saya menunggu hingga detik terakhir agar bisa menjangkau bola, karena ini soal detik-detik dan detail kecil. Saya ingat pernah mencetak gol di Copa del Rey sekitar dua tahun lalu melawan Sant Andreu, hanya karena saya berusaha berada di tempat yang tepat."

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