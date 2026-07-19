Bukan ke Persija! Mariano Peralta resmi berseragam Persib Bandung usai dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim 2025/26

Persib Bandung kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027. Pada Minggu (19/7), manajemen Maung Bandung secara resmi mengumumkan kedatangan Mariano Peralta, bintang lapangan hijau yang sukses menyabet gelar bergengsi Pemain Terbaik Super League 2025/26. Kepastian ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang yang sempat mengaitkan sang pemain dengan kepindahan ke ibu kota bersama rival abadi mereka, Persija Jakarta.

Langkah brilian Persib mendatangkan Peralta bukan sekadar manuver transfer biasa, melainkan sebuah pernyataan niat yang sangat kuat dalam perburuan gelar juara.

Mengapa Manuver Transfer Ini Sangat Krusial

Dalam persaingan sepakbola kasta tertinggi Indonesia, memenangkan perburuan pemain berstatus bintang atas rival langsung adalah sebuah kemenangan psikologis yang masif. Persija Jakarta sebelumnya santer dikabarkan menjadi pelabuhan berikutnya bagi Peralta. Namun, manajemen Persib bergerak lebih senyap, taktis, dan efektif.

Persaingan bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib dan Persija memang tidak pernah terbatas hanya di atas lapangan hijau selama 90 menit. Gesekan di bursa transfer adalah ekstensi dari gengsi kedua tim. Keberhasilan meyakinkan Peralta untuk berlabuh di Jawa Barat menegaskan ambisi besar klub kebanggaan Bobotoh ini, sekaligus memukul mundur rencana strategis dari kubu Macan Kemayoran sebelum musim bahkan dimulai.

Status Mentereng Sang Pemain Terbaik

Status sebagai "Pemain Terbaik Super League 2025/26" bukanlah gelar sembarangan. Label tersebut membawa ekspektasi yang luar biasa tinggi saat Peralta menginjakkan kakinya di rumput stadion-stadion Indonesia.

Berdasarkan rekam jejak prestasinya, Peralta diakui memiliki visi bermain, insting penyelesaian akhir, serta kemampuan adaptasi taktikal yang berada jauh di atas rata-rata. Di kompetisi sepakbola modern yang semakin mengandalkan transisi cepat, kehadiran pemain sekaliber Peralta diharapkan mampu menjadi pembeda (game-changer). Statistik tidak bisa berbohong; pemain dengan predikat terbaik umumnya memiliki kedisiplinan dan mentalitas pemenang. Bagi Persib, yang selalu dihadapkan pada tekanan tinggi suporter untuk meraih kemenangan setiap pekannya, mentalitas baja dari Peralta akan menjadi aset berharga saat tim mengalami kebuntuan di atas lapangan.

Simbolisme Budaya di Saung Angklung Udjo

Hal yang paling menarik dari peresmian transfer ini adalah cara klub memperkenalkannya ke ruang publik. Alih-alih menggunakan ruang konferensi pers standar atau sekadar merilis video di media sosial, Persib memilih Saung Angklung Udjo sebagai lokasi pengumuman resmi Mariano Peralta.

Keputusan ini sangat sarat akan makna kultural. Saung Angklung Udjo adalah pusat pelestarian seni dan budaya Sunda yang ikonik di Kota Bandung. Dengan memperkenalkan Peralta di sana, Persib mengirimkan pesan yang melampaui urusan teknis sepakbola; klub ingin sang pemain asing segera meresapi identitas, tradisi, dan detak jantung masyarakat Jawa Barat. Pendekatan kultural semacam ini terbukti secara historis mampu mempercepat proses akulturasi dan adaptasi pemain asing, membuat mereka merasa menjadi bagian dari keluarga besar klub sejak hari pertama.

Tantangan Selanjutnya untuk Maung Bandung

Setelah euforia perkenalan budaya ini mereda, tugas berat sesungguhnya telah menanti di depan mata. Integrasi taktikal Mariano Peralta ke dalam skema permainan Persib Bandung harus dilakukan dalam waktu singkat mengingat jadwal pramusim yang semakin padat dan kompetitif.

Publik sepakbola nasional kini menanti tuah dan pembuktian dari sang Pemain Terbaik Super League 2025/26. Jika ia mampu mereplikasi performa impresifnya seperti musim lalu dan menyatu dengan visi pelatih, Persib Bandung tidak hanya akan menjadi kandidat terkuat untuk mengangkat trofi Liga 1, tetapi juga memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk melangkah jauh di kompetisi level benua.