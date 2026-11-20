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Sejumlah laporan media mengungkap alasan sebenarnya di balik absennya Sadio Mané, bintang Al-Nassr asal Senegal, dalam laga klasik melawan rival tradisional Al-Ahli di Liga Roshn Saudi.

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Al-Nassr bertandang ke markas rival tradisionalnya, Al-Ahli, pada Jumat (hari ini) di Stadion Alinma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Satu jam sebelum kick-off, pelatih Al-Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, mengumumkan susunan pemain resmi untuk laga klasik, dipimpin dua bintang Portugal, Cristiano Ronaldo dan João Félix .

Di sisi lain, Postecoglou menempatkan winger asal Prancis, Kingsley Coman, di bangku cadangan, sementara Sadio Mané dicoret sepenuhnya dari skuad.

Dicoretnya bintang Senegal itu dari skuad Al-Nassr untuk laga klasik memicu perdebatan di media sosial. Para suporter mempertanyakan alasan absennya, terlebih ia termasuk dalam rombongan yang berangkat ke Jeddah pada Kamis kemarin.

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Surat kabar Arab Saudi, "Al-Riyadiyah", melaporkan bahwa urusan keluarga yang memaksa Sadio Mané absen dalam pertandingan tersebut.

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Surat kabar itu menjelaskan bahwa bintang Senegal tersebut dikaruniai anak kedua pada Jumat pagi, beberapa jam sebelum laga klasik dimulai. Hal itu membuat staf pelatih Al-Nassr mengizinkannya meninggalkan pemusatan tim dan absen dari pertandingan.

Postecoglou pun terpaksa mengubah skema permainan yang biasa digunakan tim dalam laga-laga sebelumnya, dengan menurunkan penyerang Arab Saudi, Abdullah Al-Hamdan, mendampingi bintang Portugal Cristiano Ronaldo di lini depan.

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Duet tersebut ditemani bintang Portugal lainnya, João Félix, yang tiba di Jeddah pada Kamis kemarin setelah membela tim nasional negaranya dalam dua laga melawan Denmark dan Wales di UEFA Nations League 2027.

Abdullah Al-Khaibari mengatur lini tengah bersama pemain Portugal ketiga, Samu Costa, dan pemain asal Brasil, Angelo Gabriel.

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Di lini belakang, kiper asal Brasil, Bento, menjadi penjaga gawang utama karena Nawaf Al-Aqidi cedera. Di depannya, Nawaf Boushal dan Awad Aman bertugas sebagai bek sayap, sementara bek asal Prancis Mohamed Simakan dan bek asal Spanyol Iñigo Martínez mengisi posisi bek tengah.

Susunan pemain Al-Nassr:

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Penjaga gawang: Bento

Lini belakang: Nawaf Boushal - Mohamed Simakan - Iñigo Martínez - Awad Aman

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Lini tengah: Abdullah Al-Khaibari - Angelo Gabriel - Samu Costa

Lini depan: João Félix - Abdullah Al-Hamdan - Cristiano Ronaldo

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Sebagai catatan, Al-Nassr memasuki laga klasik ini dengan menempati peringkat ketiga klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 28 poin, terpaut dua poin dari Al-Hilal dan hanya kalah selisih gol dari Al-Qadsiah yang berada di peringkat kedua.

Sementara itu, Al-Ahli menjalani laga klasik ini dari peringkat keenam klasemen dengan 21 poin, hasil dari 7 kemenangan dan 4 kekalahan, terpaut 9 poin dari Al-Hilal yang bertengger di puncak klasemen.

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Sejak awal musim ini, Sadio Mané telah tampil dalam 15 pertandingan bersama Al-Nassr di semua kompetisi, dengan mencetak 3 gol dan mengemas 8 assist.