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Arsenal kembali dihadapkan pada kekhawatiran soal cedera setelah David Raya harus keluar saat menghadapi Newcastle United di Premier League, Sabtu. Kiper asal Spanyol yang menjadi andalan Arsenal itu tampak mengalami masalah pada bahunya sehingga tidak bisa menuntaskan pertandingan di St James' Park.

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Arteta sampaikan kabar mengkhawatirkan soal Raya

Getty Images

Arteta mengaku khawatir setelah Raya mengalami cedera saat Arsenal bermain imbang 2-2 dengan Newcastle, Sabtu. Kiper tim nasional Spanyol yang telah menjadi bagian penting dari lini pertahanan klub London Utara itu harus meninggalkan lapangan pada babak kedua.

Cedera itu terjadi setelah Raya bertabrakan dengan William Osula. Meski sempat mendapat perawatan di lapangan, ia masih tampak kesakitan dan akhirnya digantikan Kepa Arrizabalaga.

Berbicara kepada media seusai pertandingan, Arteta tidak menutupi kekhawatirannya mengenai kondisi sang kiper. Pelatih Arsenal itu menjelaskan: “Sayangnya, dia harus keluar, dan itu bukan kabar baik. Dia akan menjalani pemeriksaan MRI besok, tetapi saat ini saya belum tahu.”

Arsenal ditahan imbang dalam laga sengit di Tyneside

Cedera tersebut membayangi pertandingan sengit di St James' Park, ketika Arsenal dua kali memimpin tetapi harus puas membawa pulang satu poin. Eberechi Eze membawa tim tamu unggul secara layak pada babak pertama setelah mereka mendominasi awal pertandingan, tetapi jalannya laga berubah selepas jeda.

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Harvey Barnes dan Malik Thiaw membalikkan keadaan untuk Newcastle, sebelum Noni Madueke menyelamatkan hasil imbang bagi Arsenal saat pertandingan menyisakan 12 menit. Arteta menyatakan frustrasi karena timnya gagal memastikan kemenangan ketika menguasai jalannya laga selama 45 menit pertama.

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Menilai penampilan dan hasil pertandingan, sang pelatih merasa timnya telah membiarkan kemenangan lepas. “Saya merasa kami kehilangan dua poin hari ini,” katanya dalam konferensi pers seusai pertandingan. Ia memuji intensitas yang ditunjukkan para pemainnya pada awal laga, tetapi menyesalkan penurunan performa pada babak kedua yang memungkinkan Newcastle kembali bersaing.

Menunggu hasil pemeriksaan MRI

Perhatian kini tertuju pada tim medis sembari menunggu hasil MRI Raya. Arteta menegaskan bahwa jenis cedera tersebut belum diketahui secara pasti, meski masalahnya tampak berada di area bahu.

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Saat ditanya lebih lanjut tentang bagaimana cedera itu terjadi, Arteta mengatakan: “Itu akibat benturan. Saya tidak tahu bagaimana terjadinya atau apa cederanya. Kami harus menunggu dan melihat. Kami tahu betapa pentingnya David bagi kami, tetapi besok kami akan mendapat kabar lebih lanjut.”

Kehilangan Raya untuk waktu lama akan menjadi pukulan besar bagi ambisi Arsenal musim ini. Kiper berusia 29 tahun itu mendapat pujian atas kemampuannya menguasai area penalti dan mendistribusikan bola, dua kualitas yang membantu Arsenal mempertahankan salah satu catatan pertahanan terbaik di liga.