Arsenal kembali dihadapkan pada kekhawatiran soal cedera setelah David Raya harus keluar saat menghadapi Newcastle United di Premier League, Sabtu. Kiper asal Spanyol yang menjadi andalan Arsenal itu tampak mengalami masalah pada bahunya sehingga tidak bisa menuntaskan pertandingan di St James' Park.
Arteta sampaikan kabar mengkhawatirkan soal Raya
Getty Images
Arteta mengaku khawatir setelah Raya mengalami cedera saat Arsenal bermain imbang 2-2 dengan Newcastle, Sabtu. Kiper tim nasional Spanyol yang telah menjadi bagian penting dari lini pertahanan klub London Utara itu harus meninggalkan lapangan pada babak kedua.
Cedera itu terjadi setelah Raya bertabrakan dengan William Osula. Meski sempat mendapat perawatan di lapangan, ia masih tampak kesakitan dan akhirnya digantikan Kepa Arrizabalaga.
Berbicara kepada media seusai pertandingan, Arteta tidak menutupi kekhawatirannya mengenai kondisi sang kiper. Pelatih Arsenal itu menjelaskan: “Sayangnya, dia harus keluar, dan itu bukan kabar baik. Dia akan menjalani pemeriksaan MRI besok, tetapi saat ini saya belum tahu.”
Arsenal ditahan imbang dalam laga sengit di Tyneside
Cedera tersebut membayangi pertandingan sengit di St James' Park, ketika Arsenal dua kali memimpin tetapi harus puas membawa pulang satu poin. Eberechi Eze membawa tim tamu unggul secara layak pada babak pertama setelah mereka mendominasi awal pertandingan, tetapi jalannya laga berubah selepas jeda.
Harvey Barnes dan Malik Thiaw membalikkan keadaan untuk Newcastle, sebelum Noni Madueke menyelamatkan hasil imbang bagi Arsenal saat pertandingan menyisakan 12 menit. Arteta menyatakan frustrasi karena timnya gagal memastikan kemenangan ketika menguasai jalannya laga selama 45 menit pertama.
Menilai penampilan dan hasil pertandingan, sang pelatih merasa timnya telah membiarkan kemenangan lepas. “Saya merasa kami kehilangan dua poin hari ini,” katanya dalam konferensi pers seusai pertandingan. Ia memuji intensitas yang ditunjukkan para pemainnya pada awal laga, tetapi menyesalkan penurunan performa pada babak kedua yang memungkinkan Newcastle kembali bersaing.
Menunggu hasil pemeriksaan MRI
Perhatian kini tertuju pada tim medis sembari menunggu hasil MRI Raya. Arteta menegaskan bahwa jenis cedera tersebut belum diketahui secara pasti, meski masalahnya tampak berada di area bahu.
Saat ditanya lebih lanjut tentang bagaimana cedera itu terjadi, Arteta mengatakan: “Itu akibat benturan. Saya tidak tahu bagaimana terjadinya atau apa cederanya. Kami harus menunggu dan melihat. Kami tahu betapa pentingnya David bagi kami, tetapi besok kami akan mendapat kabar lebih lanjut.”
Kehilangan Raya untuk waktu lama akan menjadi pukulan besar bagi ambisi Arsenal musim ini. Kiper berusia 29 tahun itu mendapat pujian atas kemampuannya menguasai area penalti dan mendistribusikan bola, dua kualitas yang membantu Arsenal mempertahankan salah satu catatan pertahanan terbaik di liga.
Lihat Profil Penulis
Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.
Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.
Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.
Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.
Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.
Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:
“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”
“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”
“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”