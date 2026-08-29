Beberapa jam terakhir menyaksikan perkembangan baru terkait masa depan internasional Pantai Gading Franck Kessie yang kembali ke sorotan di bursa transfer Serie A, tempat ia membangun namanya.

Kessie sudah beberapa pekan berusaha kembali ke Italia setelah petualangannya bersama Al Ahli Saudi berakhir, sementara persaingan untuk mendapatkan jasanya tampak sengit antara Roma dan Juventus.

Di tengah menurunnya peluang kedua klub tersebut, Atalanta masuk dalam jalur negosiasi dan mulai melakukan kontak dengan perwakilan Franck Kessie, dalam upaya mengembalikan sang pemain ke Bergamo, menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio.

Di Marzio mengatakan melalui situsnya: "Kessie mencuat di Italia dengan mengenakan seragam Atalanta sebelum kemudian pindah ke Milan, dan kini setelah beberapa tahun berlalu, jalur sang gelandang (dan klub lamanya) mungkin akan bersilangan lagi. Negosiasi telah dimulai dan Atalanta bekerja keras untuk merampungkan kesepakatan tersebut."

Di Marzio, reporter jaringan Sky Sport, sebelumnya telah menyebutkan bahwa gelandang gaek tersebut memberitahu Juventus bahwa tidak ada kondisi yang tepat untuk merampungkan kesepakatan.

Di sisi lain, surat kabar Saudi Al Riyadiah sebelumnya telah menegaskan ketertarikan klub Al Ittihad terhadap jasa Kessie, namun mereka belum menuntaskan urusan tersebut di tengah pertimbangan dengan pemain-pemain lain untuk masuk dalam daftar pemain asing tim menggantikan pemain Kamerun Stephane Keller.

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