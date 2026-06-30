Bukan Jesus... Pengunduran diri Al-Mashal membuat Arab Saudi kehilangan pelatih Piala Dunia

Laporan media mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi hampir mencapai kesepakatan dengan pelatih baru untuk memimpin tim nasional senior dalam waktu dekat, menggantikan pelatih asal Yunani Georgios Donis, sebelum pengunduran diri ketua federasi Yasser Al-Misehal.

Yasser Al-Misehal mengumumkan, pada Senin dini hari kemarin, pengunduran dirinya dari jabatan sebagai ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, setelah tim nasional tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak penyisihan grup.

Jurnalis Saudi, Rteban Al-Dosari, mengatakan bahwa Zlatko Dalic, pelatih tim nasional Kroasia, merupakan kandidat terkuat untuk memimpin tim nasional Saudi setelah Donis, sebelum Yasser Al-Meshal mengumumkan pengunduran dirinya.

Al-Dosari menjelaskan, melalui akun pribadinya di platform “X”, bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah menghubungi Dalic dan mengadakan pertemuan daring dengannya untuk membahas kemungkinan penunjukannya dalam waktu dekat.

Jurnalis asal Arab Saudi tersebut menyoroti bahwa kesepakatan tersebut mungkin terhambat setelah pengunduran diri Yasser Al-Meshal dari jabatannya, terutama mengingat keinginan Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab untuk mengontraknya guna memimpin tim nasional utama dalam periode mendatang.

Nama tim nasional Saudi telah dikaitkan dengan beberapa pelatih sejak tersingkir dari Piala Dunia, terutama pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang meninggalkan klub Al-Nassr setelah akhir musim lalu.

Dalic telah memimpin timnas Kroasia sejak 2017, di mana ia membawa tim tersebut meraih peringkat kedua di Piala Dunia 2018 dan peringkat ketiga di Piala Dunia 2022. Saat ini, ia sedang mempersiapkan timnya untuk menghadapi Portugal di babak 32 besar Piala Dunia 2026, Jumat dini hari.

Perlu dicatat bahwa pelatih asal Kroasia ini memiliki pengalaman di dunia sepak bola Saudi, di mana ia pernah melatih Al-Faisaly antara tahun 2010 dan 2012, sebelum pindah melatih tim Al-Hilal U-23, dan kemudian ke tim utama pada tahun 2013.