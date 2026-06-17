Bukan janji saya... Mourinho menentukan pilihan utamanya untuk memperkuat lini tengah Real Madrid

Real Madrid telah menetapkan target utama untuk memperkuat lini tengah pada bursa transfer musim panas mendatang, menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Atas permintaan pelatih baru, José Mourinho, klub "Los Blancos" ingin memperkuat lini tersebut, dan gelandang Chelsea, Enzo Fernández, menjadi pilihan utama di antara nama-nama yang diajukan oleh pelatih asal Portugal itu.

Fernández sendiri telah menyatakan, pada 30 Maret lalu, keinginannya untuk suatu hari nanti tinggal di Madrid, pernyataan yang menimbulkan kegemparan di Stamford Bridge.

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Pemain tersebut kemudian terlihat di turnamen Tenis Terbuka Madrid, yang semakin memperkuat spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke ibu kota Spanyol, menurut “Marca”.

Agennya, mantan pemain Javier Pastore, menyadari ketertarikan Real Madrid dan keinginan kliennya, meskipun kesepakatan ini tampaknya tidak semudah kasus Kokoria, karena nilai finansialnya yang tinggi. Namun demikian, klub "Los Blancos" berharap dapat menyelesaikan proses transfer lain dengan cepat, guna menutup bursa transfer secepat mungkin.

Di sisi lain, Chelsea tidak menutup kemungkinan untuk melepasnya, dan Xabi Alonso tidak ingin mempertahankan pemain yang tidak sepenuhnya berkomitmen pada proyek klub, meskipun klub asal London itu tidak akan memudahkan kepergian salah satu bintang utamanya.

Chelsea selalu menilai nilai pasar Fernandes tidak kurang dari 120 juta euro, angka yang mereka bayarkan kepada Benfica selama bursa transfer musim dingin 2023, setelah Piala Dunia di Qatar.

Pilihan lain

Jika kesepakatan untuk pemain internasional Argentina Enzo Fernandes menemui kendala, radar José Mourinho tetap bekerja penuh, menurut surat kabar asal Madrid tersebut.

Di sini muncul nama lain di antara pemain favorit pelatih asal Portugal tersebut, yaitu Matheus Fernandes, pemain West Ham United.

Meskipun “The Hammers” terdegradasi dari Liga Primer Inggris, gelandang muda asal Portugal ini tetap memiliki reputasi yang kuat di Inggris.

“Marca” menyimpulkan bahwa masih ada opsi lain yang sedang dipertimbangkan; dalam beberapa jam terakhir, nama pemain internasional Maroko Ayoub Bouadi muncul dengan kuat, setelah menampilkan performa menonjol saat melawan Brasil (1-1) di Piala Dunia 2026.