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Seorang mantan pelatih penyerang Inggris Ivan Toney, yang kini memperkuat Al Ahli Saudi, berencana membawanya kembali ke Liga Primer Inggris (Premier League) dalam waktu dekat, sekitar dua setengah tahun setelah ia meninggalkan kompetisi tersebut.

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Ivan Toney meninggalkan Liga Primer Inggris pada musim panas 2024, ketika pindah dari Brentford ke Al Ahli dalam transfer senilai sekitar 42 juta euro, menurut laporan media saat itu.

Menurut surat kabar Inggris The Times, Crystal Palace kini menjadi klub terbaru yang tertarik merekrut penyerang Inggris tersebut dalam waktu dekat, mengingat mereka membutuhkan pemain baru di posisi itu.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa ketertarikan ini muncul bersamaan dengan penunjukan pelatih asal Denmark, Thomas Frank, untuk menangani tim asal London itu ke depannya, menggantikan pelatih asal Prancis, Pierre Sage.

Frank memiliki hubungan yang erat dengan Ivan Toney, karena pernah melatihnya di Brentford selama empat tahun penuh, antara 2020 dan 2024, sebelum sang penyerang Inggris hijrah ke Al Ahli pada musim panas 2024.

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Pelatih asal Denmark itu ingin memperkuat skuad secara signifikan pada bursa transfer musim dingin lalu demi menghindari degradasi dari Liga Primer Inggris, terlebih timnya menempati posisi ke-20 alias juru kunci klasemen dengan hanya mengoleksi 7 poin, hasil dari dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara mereka menelan tujuh kekalahan.

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Di sisi lain, Ivan Toney tidak keberatan dengan gagasan kembali ke Liga Primer Inggris dalam waktu dekat, terutama karena ia ingin mengamankan tempat permanen di skuad timnas Inggris di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel.

Nama penyerang Inggris itu memang telah dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Primer Inggris belakangan ini, yang paling menonjol adalah Newcastle United yang dilatih oleh pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang sebelumnya pernah menanganinya selama dua tahun di Al Ahli.

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Selain itu, pemain berusia 30 tahun tersebut juga dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United, seiring upaya klub tersebut mencari pemain baru di lini depan. Namun, situasinya belum jelas setelah penunjukan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, untuk menangani tim menggantikan pelatih asal Inggris, Michael Carrick.

Ivan Toney memiliki karier yang panjang di sepak bola Inggris, setelah sebelumnya bermain untuk banyak klub di berbagai level, seperti Newcastle United, Wigan Athletic, dan Barnsley.

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Namun, persinggahan paling menonjol adalah bersama Thomas Frank di Brentford, yang dimulai pada 2020, ketika Ivan Toney meraih gelar top skor Divisi Championship Inggris dan membawa timnya promosi ke Liga Primer Inggris.

Toney menampilkan performa impresif bersama tim Inggris tersebut dalam tiga tahun pertamanya, tetapi tahun keempat menjadi yang terburuk dalam kariernya, setelah ia terbukti terlibat kasus doping dan dijatuhi skorsing selama delapan bulan penuh saat itu.

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Toney kembali menemukan performa terbaiknya setelah pindah ke Al Ahli pada musim panas 2024, dengan membawa tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali berturut-turut, yang menjadi kali pertama Al Ahli meraih gelar tersebut secara keseluruhan.

Penyerang Inggris itu juga menempati posisi kedua dalam daftar top skor Liga Arab Saudi dalam dua musim terakhir. Pada musim pertama, ia mencetak 23 gol, terpaut dua gol dari pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr. Pada musim kedua, ia mengoleksi 32 gol, hanya terpaut satu gol dari pemain asal Meksiko, Julián Quiñones, bintang Al Qadsiah.

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Saat ini, Ivan Toney menjadi top skor sementara Liga Pro Saudi (Roshn Saudi League) musim ini dengan 13 gol, unggul lima gol atas Ronaldo serta gelandang Al Qadsiah asal Belanda, Tijjani Reijnders.