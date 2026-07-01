Bukan itu alasannya... Timnas Prancis membebaskan Deschamps dari kemarahan Rayan Sharqi

Timnas Prancis membebaskan pelatihnya, Didier Deschamps, dari tuduhan sebagai penyebab kemarahan gelandang tim tersebut, Ryan Sharqi, setelah pertandingan melawan Swedia di Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis meraih kemenangan mudah atas Swedia dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Selasa kemarin, di babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Setelah pertandingan usai, Deschamps mencoba menjabat tangan Rayan Sharqi dan berbicara dengannya, namun pemain Prancis itu tidak menunjukkan minat padanya, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai tanda kemarahan Rayan karena hanya bermain beberapa menit di Piala Dunia.

Stasiun radio Prancis “Radio Monte Carlo” menghubungi salah satu anggota staf teknis timnas Prancis untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, namun ia menegaskan bahwa Ryan Sharqi marah pada dirinya sendiri, bukan pada Deschamps.

Ia menjelaskan: “Dia (Sharqi) kecewa pada dirinya sendiri dan tidak puas dengan penampilannya setelah masuk sebagai pemain pengganti, bukan pada pelatih. Dia ingin memberikan kontribusi yang berarti, dan penampilannya belakangan ini meninggalkan rasa pahit di tenggorokannya.”

Sharqi hanya bermain selama 55 menit sejak awal Piala Dunia kali ini, yaitu 3 menit melawan Senegal, 22 menit melawan Irak, 25 menit melawan Norwegia, dan hanya 5 menit dalam pertandingan melawan Swedia.