Bukan Harry Kane, bukan Lamine Yamal! Thomas Müller mengungkap dua favoritnya untuk Ballon d'Or

"Bagi saya ada dua kandidat yang paling membuat saya terkesan dengan performa individual mereka," tulis pria 37 tahun itu dalam newsletter email bulanannya. "Dan mereka adalah Michael Olise dan partner sepadannya di Piala Dunia, Kylian Mbappe." Penilaian yang cukup mengejutkan, mengingat secara umum Harry Kane dan Lamine Yamal dianggap sebagai favorit jelas untuk Ballon d'Or.

Kane memenangi dwigelar domestik bersama Bayern Munich dan mencetak total 73 gol untuk klub dan negaranya dalam periode penilaian (musim 2025/26) - lebih banyak daripada pemain mana pun. Yamal meraih Primera Division Spanyol bersama Barcelona dan Piala Dunia bersama tim nasional Spanyol.

Namun, Müller, yang kini bermain di MLS untuk Vancouver Whitecaps, tidak menyebut mantan rekan setimnya di Bayern Munich, Kane, maupun Yamal, dengan satu kata pun.

Gelar apa yang dimenangi Michael Olise dan Kylian Mbappe?

Sebaliknya, mantan pemain tim nasional berusia 37 tahun itu melontarkan pembelaan yang sungguh-sungguh untuk Olise dan Mbappe: "Keduanya mengombinasikan spektakel dengan ancaman gol. Secara detail, mereka mampu efisien dengan kematangan teknik dan kekuatan mereka, dan juga membuat semuanya terlihat sangat mudah. Bagi saya, itulah bahan untuk menjadi pemain sepak bola terbaik dunia. Sederhananya, dibutuhkan sentuhan magis."

Olise meraih dwigelar bersama Bayern Munich seperti Kane, tetapi mencetak jauh lebih sedikit gol dibanding partner ofensif sepadannya itu. Rekan senegara Olise, Mbappe, menutup musim lalu bersama Real Madrid tanpa satu pun gelar besar. Di Piala Dunia, kedua pemain Prancis itu tersingkir di semifinal oleh juara akhirnya, Spanyol.

Penganugerahan Ballon d'Or akan berlangsung pada 26 Oktober di Londoner Palladium Theatre. Pemungutan suara ini diselenggarakan oleh majalah sepak bola Prancis France Football. Jurnalis terpilih dari seluruh dunia memiliki hak suara.