“Bukan hari kami”: Ruben Dias akui Man City terlalu lambat beradaptasi dalam hasil buruk yang “membuat frustrasi” di Liga Primer

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Awal sempurna Manchester City di Liga Primer Inggris terhenti di Villa Park setelah penyelesaian akhir Nicolas Jackson yang klinis memastikan kemenangan bersejarah 2-1 bagi tim asuhan Unai Emery. Seusai kekalahan itu, kapten Ruben Dias mengakui tim tamu terlalu lambat menyesuaikan diri dengan perubahan taktik tuan rumah pada sore yang mengecewakan di Midlands.

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Sore yang mengecewakan di Midlands

Manchester City menelan kekalahan pertama mereka di liga musim ini setelah Aston Villa tampil tajam dan mengakhiri rekor sempurna tim tamu. Pertandingan di Villa Park berlangsung tepat empat tahun setelah Emery ditunjuk, dan timnya merayakannya dengan mencatatkan kemenangan kelima dalam tujuh pertemuan terakhir melawan Manchester City.

Gol pembuka tercipta ketika kapten Villa, John McGinn, memanfaatkan kelengahan Marc Guehi. Sentuhan yang terlalu jauh dari bek tersebut memungkinkan McGinn mengoper bola kepada Jackson, yang dengan tenang melewati Elliot Anderson dan melepaskan tembakan keras yang menaklukkan Gianluigi Donnarumma. City berupaya membalas dan menyamakan kedudukan pada awal babak kedua ketika Erling Haaland melompat paling tinggi untuk menyundul umpan silang Iliman Ndiaye dari sisi kanan. Namun, kedudukan imbang hanya bertahan delapan menit sebelum Jackson kembali mencetak gol. Ia menyambut umpan mendatar pemain pengganti Ibrahim Mbaye dengan tembakan langsung yang lolos di bawah tangan kiri kiper.

Menanggapi awal pertandingan yang lamban, kapten Dias mengakui timnya kesulitan menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapi. Kepada TNT Sports, pemain tim nasional Portugal itu mengatakan: "Mengecewakan, rasanya kami sudah berjuang keras. Pada 10 hingga 15 menit pertama babak pertama, kami butuh waktu untuk masuk ke dalam permainan. Mereka mengubah cara bermain, jadi kami butuh waktu untuk beradaptasi. Namun, kami berjuang, kami punya peluang, dan mereka akhirnya mencetak dua gol dari dua transisi. Sangat efisien. Masih ada ruang untuk berkembang, kami harus tampil lebih baik."

Kesulitan taktis dan gol dari transisi

Menurut Opta, Aston Villa menjadi tim pertama yang memenangi tiga pertandingan Premier League berturut-turut melawan Manchester City sejak Liverpool pada Desember 2016. Selain itu, tim Emery menjadi yang pertama meraih empat kemenangan kandang beruntun di liga atas Manchester City sejak Tottenham melakukannya pada Februari 2023.

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Dias mengakui bahwa gol kedua yang tercipta tak lama setelah gol penyeimbang menjadi pukulan besar bagi semangat timnya, meski ia memuji para pemain yang terus berjuang terlepas dari hasil akhir. "Begitulah kenyataannya. Apa pun yang terjadi, kami harus meresponsnya," jelas Dias. "Respons tim sangat baik. Gol kedua itu berat karena terjadi tak lama setelah kami menyamakan kedudukan. Kami terus berusaha dan mencoba menciptakan peluang. Ini bukan hari kami, tetapi kami terus melangkah maju. Saya merasa kami berbahaya dalam banyak kesempatan. Meski tidak menghasilkan gol, kami berhasil masuk ke area berbahaya, tetapi tidak mampu memainkan bola. Saya ingin mengapresiasi rekan-rekan setim karena kami terus berjuang hingga akhir."

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Dampak pada klasemen dan rekor Chelsea

Kemenangan ini menjadi dorongan besar bagi Aston Villa. Mereka mencatatkan kemenangan kandang pertama di Premier League musim ini dan naik ke posisi keenam klasemen dengan 11 poin. Meski kalah, Manchester City tetap memuncaki klasemen dengan 21 poin, unggul selisih gol atas Arsenal.

Kekalahan Manchester City juga membuat sebuah rekor bersejarah Premier League tetap bertahan. Tim Chelsea asuhan Jose Mourinho masih menjadi satu-satunya tim yang mengawali musim dengan sembilan kemenangan beruntun, rekor yang dicatatkan pada 2005-06. Setelah City gagal menyamai pencapaian itu di Villa Park, rekor Chelsea tersebut tetap tak tersentuh untuk satu musim lagi.

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Menatap tantangan melawan Brighton

Manchester City tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan ini karena dua pertandingan melawan Brighton menanti mereka pekan depan. Tim asuhan Enzo Maresca akan menjamu Brighton pada putaran keempat Piala Liga, Rabu, sebelum kembali menyambut mereka di Stadion Etihad pada Sabtu dalam pertandingan Premier League.

Mengenai pertandingan-pertandingan mendatang, Dias menutup: "Tim papan atas, satu lagi. Cara bermain mereka berbeda, jadi kami akan beradaptasi lalu fokus pada diri sendiri. Itulah yang utama: semangat kami, keinginan kami untuk menang."