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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Bukan Hanya Tim: Suporter Al Ittihad Catat Awal Terburuk di Liga Roshn

Al Ittihad
Saudi Pro League
Arab Saudi

Penderitaan di segala lini bagi "Sang Harimau"

Bukan hanya tim Al Ittihad yang jelas-jelas mengalami kesulitan di awal musim ini pada Liga Roshn Saudi, karena para pendukungnya pun turut mengalami hal serupa.

Al Ittihad memulai musim dengan baik di Liga Roshn, sebelum mengalami beberapa tersendat dalam periode terakhir, yang paling menonjol adalah hasil imbang melawan Abha, sebelum kekalahan dari Al Ain asal Uni Emirat Arab dengan skor 1-4 di Liga Champions Asia Elite.

Menurut program "Dawrina Ghair", para pendukung Al Ittihad juga mencatatkan awal terburuk mereka di Liga Roshn dalam 5 tahun terakhir, setelah berlalunya 5 pertandingan pertama yang dimainkan tim di stadionnya sendiri.

Pertandingan Al Ittihad di kandangnya pada musim ini hanya dihadiri 103.215 penonton, angka yang merupakan yang terendah sejak musim 2021-2022.

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ALK

ALK

Saudi Pro League

20 Nov 2026

ITT

ITT

Angka terburuk sejak saat itu adalah pada musim 2023-2024, ketika hadir 128.288 penonton, kemudian musim 2022-2023, ketika hadir 147.209 penonton.

Adapun angka terbaik adalah pada musim lalu, ketika hadir 199.657 penonton, disusul musim sebelumnya yang menyaksikan kehadiran 193.372 penonton.

Perlu dicatat bahwa Al Ittihad menempati peringkat keempat di klasemen Liga Saudi, setelah berlalunya 12 pekan, dengan selisih 6 poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen, dan keduanya masih menyisakan satu pertandingan tunda.

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