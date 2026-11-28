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Bukan hanya suporter Ajax yang berulah pada Sabtu, hal serupa juga terjadi di Rotterdam. Rekaman baru memperlihatkan, antara lain, nyanyian 'Hamas, Hamas, orang Yahudi ke kamar gas'.

Ribuan suporter Feyenoord dan Ajax hadir sore ini, masing-masing di Rotterdam dan Amsterdam, untuk menyemangati para pemain mereka menjelang De Klassieker pada Minggu siang.

Suasana di Varkenoord dan De Toekomst semarak. Para suporter menari, melompat, dan menyalakan suar untuk membuat para pemain bersemangat menyongsong edisi ke-202 De Klassieker.

Sebelumnya pada hari yang sama, sudah terlihat bahwa tidak semua suporter Ajax berperilaku baik. Salah satu spanduk bertuliskan 'bloody Sunday', dengan gambar cakrawala Rotterdam dan sejumlah pesawat pengebom di atasnya. Itu merupakan rujukan pada pengeboman Rotterdam pada 14 Mei 1940.

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Kini terungkap bahwa ada pula kejadian yang tidak pantas di Varkenoord. Para suporter, termasuk anak-anak, meneriakkan 'Hamas, Hamas, orang Yahudi ke kamar gas' ketika skuad Feyenoord mendekati mereka seusai latihan.

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Salah seorang dewasa mengambil alih untuk memastikan semuanya berlangsung setertib mungkin. "Semua di garis sialan itu, jangan ada yang maju, sialan!"

Para pemain kemudian mendapat dukungan dan membalasnya dengan tepuk tangan. Seseorang lantas berteriak: "Kita akan menaklukkan orang-orang Yahudi keparat itu!" Kata terakhir itu diulang beberapa kali oleh orang-orang lain yang hadir, sebelum sang 'pengatur' kembali menegaskan: "Di belakang garis sialan itu!"