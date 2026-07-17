Bukan hanya sebagai pencetak gol... Impian Deschamps menyelamatkan Mbappé dari ancaman rotasi

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, akan menjadi pemain utama yang lolos dari rotasi skuad yang akan dilakukan pelatihnya, Didier Deschamps, saat menghadapi tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Prancis akan berhadapan dengan timnas Inggris pada tengah malam hari Minggu di Stadion Hard Rock, Miami, Amerika Serikat, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026, atau yang dikenal sebagai “final kecil”.

Saluran televisi Prancis “Canal+ Foot” melaporkan bahwa Deschamps telah memutuskan untuk melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain inti, setelah “Les Bleus” kehilangan peluang meraih gelar juara, menyusul kekalahan 0-2 dari Spanyol di semifinal.

Namun, saluran televisi Prancis tersebut menegaskan bahwa Mbappé tidak akan termasuk dalam daftar pemain yang diganti, karena ia akan diturunkan sebagai starter, mengingat upayanya untuk meraih gelar top skor Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Mbappé saat ini menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, dengan 8 gol, di belakang pemain Argentina Lionel Messi yang mencetak jumlah gol yang sama, namun unggul dalam jumlah assist, dengan 4 assist, dibandingkan 3 assist milik bintang Prancis tersebut.

Persaingan untuk gelar top skor bukanlah satu-satunya motivasi Deschamps untuk menurunkan Mbappé; pelatih asal Prancis ini mengandalkan penyerang Real Madrid tersebut untuk mewujudkan impian pribadinya, yaitu meraih posisi ketiga di Piala Dunia, dalam pertandingan terakhirnya bersama “Les Bleus”.

Deschamps akan meninggalkan timnas Prancis setelah 14 tahun penuh memimpin sebagai pelatih kepala, sejak tahun 2012, di mana rekan senegaranya, Zinedine Zidane, mantan pelatih Real Madrid, akan menggantikannya segera setelah Piala Dunia berakhir.