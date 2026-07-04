Bukan hanya pelatih... Krisis baru mengancam musim Al-Ittihad bahkan sebelum dimulai

Krisis terus menghantui Klub Al-Ittihad menjelang dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027, setelah merusak musim lalu bagi klub tersebut.

Klub Al-Ittihad semula dijadwalkan menggelar pemusatan latihan di kota pesisir Marbella, Spanyol, pada 14 hingga 31 Juli mendatang, sebagai bagian dari tahap kedua program persiapan mereka untuk musim baru.

Namun, surat kabar "Okaz" dari Arab Saudi mengungkap kejutan besar, setelah memastikan bahwa pemusatan latihan ini terancam dibatalkan, karena hingga saat ini belum mampu menjamin pembiayaannya.

Al-Ittihad sedang menjalani tahap pertama pemusatan latihan di kota Jeddah, yang akan dimulai pada Selasa mendatang dan berlangsung selama seminggu. Selama periode tersebut, para pemain akan menjalani pemeriksaan medis dan pengukuran fisik sebelum berangkat ke Spanyol.

Krisis terkait pemusatan latihan di Spanyol ini bukanlah yang pertama kali dialami “Al-Nimr” dalam beberapa waktu terakhir, karena klub tersebut belum berhasil merekrut manajer teknis baru hingga saat ini, setelah pemecatan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, pada akhir musim lalu.

Al-Ittihad mengalami serangkaian kegagalan pada musim lalu, yang membuat mereka tidak meraih gelar apa pun; mereka finis di peringkat kelima Liga Roshen Saudi, tersingkir dari Piala Khadim Al-Haramain dan Piala Super Saudi di babak semifinal, serta tersingkir dari Liga Champions Asia Elite di babak perempat final.