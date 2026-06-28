Lionel Messi mencatatkan sejarah berkat golnya melawan Yordania, namun Kane pun mencatatkan namanya dalam buku sejarah. Penyerang Inggris ini berhasil melampaui rekor Gary Lineker berkat golnya melawan Panama.

Inggris memenangkan pertandingan terakhir fase grup dengan skor 2-0 atas Panama, sehingga The Three Lions berhasil memuncaki Grup L dengan tujuh poin. Tim asuhan Thomas Tuchel akan menghadapi Republik Demokratik Kongo di babak berikutnya. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada 1 Juli.

Bintang besar Inggris itu kembali mencetak gol pada Sabtu malam, setelah sebelumnya gagal melakukannya di pertandingan kedua melawan Ghana. Pada pertandingan pembuka melawan Kroasia, ia langsung tancap gas dengan mencetak dua gol.

Penyerang Bayern München ini mengakhiri semua keraguan pada menit ke-67 dengan sundulan apik yang menggetarkan jala gawang berkat umpan silang dari Jude Bellingham: 0-2. Dengan ini, ia menambah jumlah golnya di Piala Dunia menjadi sebelas, sehingga ia berhasil melampaui rekor Lineker.

Bellingham, yang sangat berharga bagi Inggris berkat satu gol dan satu assist, memuji rekan setimnya itu. Baginya, Bellingham adalah “pemain Inggris terbaik sepanjang masa”, demikian ia sampaikan di zona campuran.

“Performanya saat ini sungguh luar biasa. Tidak pernah ada keraguan terhadapnya: baik saat ia terlibat dalam permainan maupun tidak, kami tahu ia bisa membuat perbedaan—dan itulah yang ia lakukan hari ini,” ujar Bellingham.

Namun, gol ini belum memecahkan semua rekor. Ini adalah gol ke-70 Kane musim ini. Sebuah rekor pribadi, yang membuatnya melampaui Cristiano Ronaldo (69 gol pada musim 2011/12).

Hanya Messi yang mencetak lebih banyak gol pada musim 2011/2012, yaitu 82 gol.