Bukan hanya Kees Smit, tetapi juga talenta-talenta Belanda lainnya pun boleh bermimpi untuk pindah ke klub papan atas

Givairo Read menjadi bahan pembicaraan di kalangan penggemar sepak bola Inggris pada hari Rabu. Menurut Sky Sports, Manchester City sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek kanan berusia 19 tahun itu dari Feyenoord pada musim panas mendatang.

Ketertarikan baru terhadap Read bahkan disorot secara langsung di televisi. Bek sayap asal Amsterdam ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak opsi bagi The Citizens di posisi bek kanan.

Saat ini, gelandang Matheus Nunes sering mengisi posisi tersebut. Meskipun sedang cedera, Read tetap berada di urutan teratas dalam daftar incaran Manchester City.

Berita tersebut sebenarnya sudah diketahui sejak November. Namun, kini tampaknya Manchester City benar-benar akan mengambil tindakan. Kemungkinan akan terjadi persaingan transfer dengan Bayern München yang juga tertarik.

Feyenoord tidak akan membiarkan Read pergi begitu saja. Bek kanan tersebut terikat kontrak di Rotterdam hingga pertengahan 2029. Menurut Transfermarkt, nilainya saat ini mencapai 25 juta euro, namun itu tidak akan cukup untuk memboyongnya.

Dua transfer top?

Mungkin Read dan Kees Smit akan melakukan transfer besar setahun setelah kemenangan bersama mereka di Kejuaraan Eropa U-19 bersama Belanda.

Read telah memainkan 50 pertandingan resmi untuk Feyenoord, sementara Smit yang sedikit lebih tua telah tampil dalam 74 pertandingan untuk AZ. Kedua talenta top Belanda ini dinilai memiliki nilai pasar yang sama.