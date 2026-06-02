Bukan hanya FC Porto, tetapi juga dua klub dari liga papan atas yang mengincar pemain PSV, Mauro Júnior

FC Porto bukanlah satu-satunya klub yang tertarik pada Mauro Júnior, menurut laporan Eindhovens Dagblad. Pemain serba bisa berkaki kiri dari PSV ini juga masuk dalam daftar incaran Como dan Real Betis.

Menurut pengamat klub Rik Elfrink, PSV akan menghadapi musim transfer yang sibuk. Mauro adalah salah satu pemain yang sangat diminati.

“Mauro sudah dikaitkan dengan FC Porto, sementara nama-nama klub Italia Como dan klub Spanyol Real Betis juga terdengar di kalangan internal,” kata Elfrink.

“Klub-klub Liga Champions itu juga dikabarkan tertarik pada pemain Brasil PSV ini, yang juga bisa mengandalkan tawaran dari PSV. Namun, Mauro bisa didatangkan dengan harga yang relatif murah.”

Mauro masih terikat kontrak dengan PSV selama tiga musim lagi, hingga pertengahan 2029. Pihak PSV ingin memperpanjang kontraknya, guna menghapus klausul pelepasan.

Mauro (27) telah mencatatkan tepat 200 pertandingan dengan seragam PSV. Dalam rentang tersebut, ia mencetak sembilan gol dan memberikan 31 assist. Musim lalu, pemain serba bisa ini berperan besar dalam meraih gelar juara liga ketiga berturut-turut.

Rekan seumurannya, Joey Veerman, juga boleh hengkang dengan biaya yang telah disepakati. PSV masih menunggu klub-klub pertama yang menunjukkan minat konkret terhadap pemain asal Volendam tersebut.