Wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea menegaskan dalam laporannya bahwa gelandang asal Uruguay, Facundo Bernal, melancarkan dua sundulan ke arah winger Barcelona, Lamine Yamal, pada laga kedua tim di Stadion La Cartuja, setelah Abde Ezzalzouli mencetak gol kedua Betis.

Barcelona pun melanjutkan penampilan impresifnya dengan meraih kemenangan kesembilan di LaLiga, usai menundukkan Real Betis dengan skor (5-2) pada Sabtu kemarin, sehingga tetap mempertahankan rekor sempurna mereka.

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Setelah bintang Maroko, Abde Ezzalzouli, mencetak gol kedua Betis yang mengubah kedudukan menjadi (3-2), Facundo Bernal kehilangan kendali atas emosinya dan menyerang Yamal, sehingga ia mendapatkan kartu merah langsung.

Insiden itu dimulai saat kiper Betis, Alvaro Valles, mencoba membangunkan Fermin Lopez dengan cara yang kasar, sementara pemain Barcelona tersebut sedang kesakitan di atas lapangan setelah berduel memperebutkan bola.

Yamal lalu turun tangan untuk membela rekan setimnya, namun Bernal mencekik lehernya dan melancarkan dua sundulan ke wajahnya, yang membuat wasit mengusirnya dari lapangan.

Laporan wasit

Dalam laporan wasit disebutkan: "Pada menit ke-54, pemain bernomor 6, Facundo Bernal Cruz, diusir dengan alasan berikut: dalam sebuah konfrontasi, pemain tersebut mencengkeram leher salah satu pemain lawan dan melancarkan dua sundulan berturut-turut ke wajahnya, sementara bola tidak dalam permainan."

Wasit menambahkan bahwa pemain lawan tersebut tidak membutuhkan penanganan medis dan mampu melanjutkan pertandingan. Berdasarkan Pasal 103 peraturan disiplin, sanksi untuk penyerangan yang dilakukan saat bola di luar permainan bisa mencapai larangan bermain 4 hingga 12 pertandingan, seperti dilaporkan surat kabar"Sport" asal Catalunya.

Usai pertandingan, pemain Real Betis itu meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya dan para pendukung klub, dengan mengatakan: "Saya ingin meminta maaf kepada rekan-rekan setim saya dan kepada suporter Real Betis, karena hari ini saya meninggalkan tim dengan sepuluh pemain. Saya tidak biasa bereaksi seperti itu, dan seharusnya saya bisa mengendalikan diri dalam situasi tersebut. Saya bertanggung jawab, dan hal ini tidak akan terulang."

Sanksi untuk gelandang tersebut diperkirakan mencapai setidaknya 4 pertandingan, sementara kemungkinan pelatih asal Cile, Manuel Pellegrini, menerima hukuman disipliner akibat pernyataannya terkait anulir gol Lo Celso pada babak pertama dan kartu merah Bernal di babak kedua baru akan diketahui nanti.

Pellegrini mengatakan dalam keterangan kepada media setelah laga: "Itu keputusan-keputusan yang tidak bisa dipahami, saya tidak bisa memahaminya. Sebuah gol dianulir karena handball yang tidak disengaja oleh Cucho, setelah bola membentur tangannya. Selain itu, ada dorongan dan provokasi dari Lamine Yamal (dalam insiden kartu merah Bernal). Ini keputusan-keputusan yang sangat berpengaruh besar."



