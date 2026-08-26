Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap alasan penolakan pemain Argentina, Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, untuk bergabung dengan Arsenal, serta keinginannya yang kuat untuk hengkang ke Barcelona pada musim panas ini.

Atletico Madrid tampaknya tidak siap melepas sang pemain dan membiarkannya pergi ke Barcelona, yang merupakan impian Julian sendiri, sementara mereka menunjukkan fleksibilitas yang besar dalam berkas kepergiannya menuju Arsenal, yang juga ingin merekrutnya.

Dalam konteks ini, banyak pihak bertanya-tanya mengenai alasan Julian saat ini menolak kembali ke Inggris, jika memang itu adalah satu-satunya pilihan masuk akal yang ditawarkan Atletico apabila ia tidak ingin bertahan di klub.

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Di balik semua itu terdapat alasan yang murni bersifat keluarga. Menurut jurnalis Argentina, Veronica Brunati, yang dekat dengan pemain Atletico Madrid tersebut, setelah masa baktinya di Manchester City berakhir, "izin tinggal sejumlah anggota keluarganya berakhir setelah sekitar dua tahun, orang tuanya misalnya, sehingga mereka terpaksa meninggalkan Inggris atau mencari jalur imigrasi lain".

Dalam konteks ini, sang pemain tinggal di Spanyol dikelilingi sebagian besar anggota keluarganya, termasuk saudara-saudaranya, dan itulah yang ingin ia pertahankan.

Oleh karena itu, di samping ambisi olahraganya untuk bermain bagi Barcelona, tempat idolanya Lionel Messi pernah bermain, terdapat pula faktor pribadi.

Sumber Argentina tersebut menambahkan, sebagaimana dilaporkan surat kabar "Mundo Deportivo", bahwa selama masa baktinya di Manchester City, penyediaan tempat tinggal bagi keluarga dan teman-temannya menjadi tantangan logistik yang besar mengingat batasan waktu yang diberlakukan bagi para wisatawan.

Sang pemain ingin tinggal bersama keluarganya, sesuatu yang menjadi hampir mustahil di tengah undang-undang imigrasi yang ketat di Britania Raya setelah Inggris keluar dari Uni Eropa.

Di Spanyol, tersedia fleksibilitas yang lebih besar berkat undang-undang imigrasi, serta visa tinggal bagi anggota keluarga warga negara Uni Eropa — apabila memiliki kewarganegaraan ganda Eropa, seperti yang berlaku bagi banyak warga Argentina — di samping izin reunifikasi keluarga dan izin tinggal jangka panjang.

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Terdapat pula visa yang memungkinkan masuk berkali-kali dan masa tinggal yang lebih lama, khususnya bagi warga negara Amerika Selatan.