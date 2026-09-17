Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1082827155.jpgMichal Fajt
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Bukan hanya asisten pelatih yang jadi masalah? Detail baru soal berakhirnya kiprah Dino Toppmöller di RC Lens

Ligue 1
Lens
D. Toppmoeller

RC Lens memecat pelatih Dino Toppmöller setelah hanya 91 hari, meski meraih sebuah gelar. Alasan di balik keputusan itu tampaknya lebih kompleks daripada yang diperkirakan semula.

Sudah segera setelah perpisahan pada Selasa, peran asisten pelatih Nelson Morgado dalam keputusan mengejutkan itu menjadi sorotan dalam berbagai laporan yang senada. Menurut kabar yang beredar, Lens awalnya hanya ingin memecat orang kepercayaan Toppmöller tersebut. Mantan asisten pelatih Eintracht Frankfurt berusia 45 tahun itu disebut mengaitkan kelanjutan masa baktinya sendiri dengan asistennya.

"Setelah banyak pembicaraan mengenai komposisi tim serta cara kerja dan organisasi staf pelatih, klub memberi tahu pelatihnya tentang niat untuk merestrukturisasi staf", demikian bunyi pernyataan klub: "Karena Dino Toppmöller tidak bisa mendukung perubahan struktural ini, klub mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk mengakhiri tugasnya serta tugas kedua asistennya."

Toppmöller didepak di Lens: Masalah juga dengan para pemain?

Namun, menurut laporan Sport1 ada juga masalah lain. Disebutkan bahwa suasana tegang antara Toppmöller dan para pemainnya sudah berlangsung selama berminggu-minggu. Para pemain kunci disebut berulang kali mengeluhkan isi sesi latihan. 

Selain itu, para asisten pelatih asal Prancis yang sudah lebih lama bekerja di Lens, Eric Sikora, Cedric Berthelin, Guillaume Rave, dan Yannick Cahuzac, disebut mengecam minimnya komunikasi dari bos baru mereka. Alhasil, di dalam tim pelatih terbentuk dua kubu. Di satu sisi Toppmöller dengan dua asistennya, Morgado dan Erwin Skela, di sisi lain para pelatih Prancis. Untuk sementara, Cahuzac kini mengambil alih jabatan pelatih. Ia akan mendampingi tim pada laga liga melawan AS Monaco pada Jumat.

Toppmöller mulai menjabat sebagai pelatih Lens pada musim panas ini dan langsung secara mengejutkan membawa klub barunya meraih kemenangan Piala Super melawan juara liga dan pemenang Liga Champions, Paris Saint-Germain. Awal musim baru Ligue 1 berjalan naik turun. Lens hanya meraih empat poin dari empat pertandingan pertama. Di Liga Champions, setidaknya mereka berhasil meraih kemenangan atas Slavia Praha pada laga pembuka.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google