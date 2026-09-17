Sudah segera setelah perpisahan pada Selasa, peran asisten pelatih Nelson Morgado dalam keputusan mengejutkan itu menjadi sorotan dalam berbagai laporan yang senada. Menurut kabar yang beredar, Lens awalnya hanya ingin memecat orang kepercayaan Toppmöller tersebut. Mantan asisten pelatih Eintracht Frankfurt berusia 45 tahun itu disebut mengaitkan kelanjutan masa baktinya sendiri dengan asistennya.

"Setelah banyak pembicaraan mengenai komposisi tim serta cara kerja dan organisasi staf pelatih, klub memberi tahu pelatihnya tentang niat untuk merestrukturisasi staf", demikian bunyi pernyataan klub: "Karena Dino Toppmöller tidak bisa mendukung perubahan struktural ini, klub mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk mengakhiri tugasnya serta tugas kedua asistennya."

Toppmöller didepak di Lens: Masalah juga dengan para pemain?

Namun, menurut laporan Sport1 ada juga masalah lain. Disebutkan bahwa suasana tegang antara Toppmöller dan para pemainnya sudah berlangsung selama berminggu-minggu. Para pemain kunci disebut berulang kali mengeluhkan isi sesi latihan.

Selain itu, para asisten pelatih asal Prancis yang sudah lebih lama bekerja di Lens, Eric Sikora, Cedric Berthelin, Guillaume Rave, dan Yannick Cahuzac, disebut mengecam minimnya komunikasi dari bos baru mereka. Alhasil, di dalam tim pelatih terbentuk dua kubu. Di satu sisi Toppmöller dengan dua asistennya, Morgado dan Erwin Skela, di sisi lain para pelatih Prancis. Untuk sementara, Cahuzac kini mengambil alih jabatan pelatih. Ia akan mendampingi tim pada laga liga melawan AS Monaco pada Jumat.

Toppmöller mulai menjabat sebagai pelatih Lens pada musim panas ini dan langsung secara mengejutkan membawa klub barunya meraih kemenangan Piala Super melawan juara liga dan pemenang Liga Champions, Paris Saint-Germain. Awal musim baru Ligue 1 berjalan naik turun. Lens hanya meraih empat poin dari empat pertandingan pertama. Di Liga Champions, setidaknya mereka berhasil meraih kemenangan atas Slavia Praha pada laga pembuka.