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Suporter sudah bersuara, apakah Flick akan mendengarkan?

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Suporter Barcelona telah menentukan sikap mereka soal pemain yang lebih mereka inginkan untuk mengisi posisi penyerang murni saat menghadapi Galatasaray di Liga Champions, menyusul ketiadaan pemain Brasil Raphinha dalam laga yang dinanti di Istanbul pada Selasa malam ini.

Hasil survei yang dipublikasikan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menunjukkan keunggulan jelas bagi pemain Brasil lainnya, Gabriel Jesus.

Menurut survei yang dirilis surat kabar tersebut pada Selasa, persentase suara yang mendukung pemilihan Jesus melampaui 80%, sebuah indikasi bahwa mayoritas partisipan ingin memberinya kesempatan memimpin lini depan Barcelona, alih-alih mencari opsi alternatif untuk menutupi ketiadaan Raphinha.

Jesus sebelumnya mendapat kesempatan untuk menggantikan Raphinha yang absen saat menghadapi Getafe, dan ia berhasil memanfaatkannya dengan mencetak gol yang memperlihatkan kemampuannya bergerak di dalam kotak penalti serta menuntaskan serangan secara efektif, sehingga memperbesar peluangnya untuk kembali mendapatkan kepercayaan pelatih Hansi Flick.

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Persoalannya tidak hanya terbatas pada Jesus, sebab Flick memiliki opsi lain, terutama mengandalkan Anthony Gordon yang belakangan menampilkan performa bagus, disertai penyesuaian posisi beberapa pemain di lini depan, di mana Fermin Lopez atau Karim Adeyemi bisa mendapat peran di salah satu sisi sayap. Selain itu, pemain Mesir Hamza Abdelkarim tetap menjadi salah satu opsi serang penting, meski hanya sebagai pemain pengganti di babak kedua.

Opsi mengubah formasi taktik juga tetap terbuka, yakni dengan memainkan penyerang palsu, hal yang bisa memberi Dani Olmo kesempatan untuk mengisi posisi tersebut, tergantung pada rencana yang akan dipilih pelatih asal Jerman itu untuk laga ini.

Meski banyak alternatif tersedia bagi Flick, hasil survei "Mundo Deportivo" jelas condong kepada Jesus, yang mendapat dukungan lebih dari 80% partisipan, sementara keputusan akhir mengenai siapa penyerang utama saat menghadapi Galatasaray tetap berada di tangan pelatih Jerman tersebut.