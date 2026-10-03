Bukan Haaland: Donnarumma umumkan kandidat favoritnya untuk Ballon d'Or

Pada malam yang menyaksikan penampilan gemilangnya menghadapi timnas Prancis, Gianluigi Donnarumma tidak hanya menyelamatkan gawang Italia, tetapi juga memastikan sikapnya dalam perburuan Ballon d'Or, dengan mengumumkan nama pemain yang menurutnya paling layak meraih penghargaan tersebut.

Kiper Manchester City itu tampil menonjol secara mencolok selama laga antara Prancis dan Italia, yang berakhir imbang 1-1, hingga ia meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan menurut penilaian tim redaksi "Foot Mercato".

Setelah peluit panjang, Donnarumma mendapat pertanyaan mengenai kandidat favoritnya untuk meraih Ballon d'Or berikutnya, dan pilihannya menjadi kejutan bagi sebagian orang, setelah ia memberikan suaranya kepada mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, yang justru menjadi lawannya dalam pertandingan itu sendiri.

Donnarumma mengatakan dalam bahasa Prancis dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" Prancis: "Siapa kandidat favorit saya untuk Ballon d'Or? Ousmane Dembele".

Donnarumma bermain dengan seragam Paris Saint-Germain antara tahun 2021 dan 2025, dan bersama tim tersebut ia menjalani fase bersejarah yang di dalamnya klub ibu kota Prancis itu dinobatkan sebagai juara untuk gelar pertamanya di Liga Champions Eropa.

Kiper Italia itu merupakan salah satu elemen paling menonjol di Paris Saint-Germain antara tahun 2021 dan 2025, bersama Dembele, yang kemudian menjadi salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan individu bergengsi tersebut.







