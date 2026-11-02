Barcelona memiliki duet serang terbaik di benua Eropa, yang terdiri dari Lamine Yamal dan Raphinha.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa dalam 14 pertandingan, dengan rincian 11 di La Liga dan 3 di Liga Champions Eropa, kedua pemain tersebut mencetak 29 gol dan memberikan 14 assist, dengan total 43 kontribusi langsung dalam gol.

Raphinha memiliki 17 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan, sementara Yamal mencetak 12 gol dan menciptakan 11 assist dalam 14 pertandingan.

Angka-angka ini, dengan sendirinya, tidak mengungkap seluruh yang dipersembahkan kedua pemain untuk tim Catalan, tetapi angka tersebut menegaskan betapa besar pengaruh mereka, dan bahwa keduanya kini telah menjadi dua elemen yang tak tergantikan. Karena itulah, absennya Raphinha selalu menjadi masalah, sebagaimana Lamine harus tampil di setiap pertandingan untuk alasan yang sama.

Lamine Yamal merupakan pemain yang paling banyak menciptakan peluang, dengan total 48 peluang mencetak gol, yakni dua kali lipat dari yang diciptakan Raphinha, yang mencapai 24 peluang, menurut situs Stats. Namun pemain Brasil itu juga memberikan upaya besar tanpa bola, melalui pressing dan pergerakan tanpa bola, hal-hal yang melipatgandakan opsi serangan tim Catalan.

Di Liga Spanyol, Raphinha memuncaki daftar pencetak gol dengan koleksi 15 gol, sementara Lamine Yamal memuncaki daftar pemberi assist dengan tujuh assist, serta mencetak 10 gol. Kedua pemain secara bersama-sama berkontribusi dalam 25 gol dari total 46 gol yang dicetak Barcelona, yakni lebih dari separuh gol tim.

Tak ada pesaing bagi mereka di Eropa

Perbandingan duet serang di liga-liga besar, yang semuanya milik klub yang berlaga di Liga Champions Eropa, menegaskan kebenaran kesan-kesan ini.

Sebagai contoh, Harry Kane dan Olise, yang merupakan di antara senjata utama Bayern Munich, masing-masing mencetak 8 gol di Liga Jerman dan Liga Champions Eropa, dengan total 16 gol, yakni 13 gol lebih sedikit dari duet Barcelona.

Kedua pemain juga memberikan 12 assist, berbanding 14 assist untuk Lamine dan Raphinha. Adapun pada tingkat kontribusi langsung dalam gol, selisihnya mencapai 28 berbanding 43 untuk keunggulan duet Barcelona.

Di Manchester City, Erling Haaland mencetak 13 gol, sementara Rayan Cherki mencetak 5 gol, sehingga total gol mereka berdua mencapai 18. Adapun Real Madrid, memiliki angka yang sama, berkat 15 gol Kylian Mbappe dan 3 gol Arda Guler.

Selisih ini juga tampak ketika dibandingkan dengan klub-klub besar lainnya. Di Paris Saint-Germain, Ferran Torres dan Ousmane Dembele mencetak 11 gol, jumlah yang sama dengan yang dicetak Lautaro Martinez dan Marcus Thuram bersama Inter Milan.

Angka-angka ini memperoleh arti yang lebih besar, karena Barcelona memiliki dua pemain yang masing-masing telah melampaui batas 10 gol, di samping keterlibatan mereka yang terus-menerus dalam menciptakan ancaman ke gawang lawan.

Di luar lima liga besar Eropa, menonjol pula beberapa duet serang, tetapi mereka tidak mendekati kemampuan mencetak gol yang dimiliki Lamine Yamal dan Raphinha.

Di Club Brugge, Tresoldi mencetak 12 gol, dan Hugo Vetlesen 6 gol, sehingga total gol mereka mencapai 18. Adapun di Sporting Lisbon, Luis Suarez mencetak 12 gol, dan Geny Catamo dua gol, sehingga total mereka mencapai 14 gol.