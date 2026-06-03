Bukan FC Utrecht, melainkan petualangan di luar negeri yang menarik minat pemain andalan Telstar

Danny Bakker secara resmi meninggalkan Telstar, demikian dilaporkan Voetbal International pada Rabu. Kapten tim asal Velzen-Zuid ini tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir. Bagi mantan pemain ADO Den Haag, Roda JC, dan NAC Breda ini, petualangan menarik di Asia kini tampaknya menanti.

Untuk sesaat, sepertinya Bakker akan tetap di Eredivisie dan mengikuti jejak pelatihnya, Anthony Correia. Pelatih baru FC Utrecht itu telah menyatakan keinginannya untuk membawa 'tangan kanannya' di Telstar.

Namun, tampaknya transfer tersebut tidak akan terwujud, terutama karena pihak FC Utrecht juga melihat potensi pada bek tengah Mike Eerdhuijzen, yang bergabung dari Sparta Rotterdam musim lalu. Merekrut Bakker karenanya berpotensi dianggap sebagai pemborosan dana.

Menurut Voetbal International, Bakker mengadakan pertemuan dengan agensi barunya pada Rabu. Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa sebuah klub papan atas di Korea Selatan tertarik padanya, dan beberapa klub Jepang juga menunjukkan minat ringan terhadap jasa sang bek.

Namun, jelas bahwa waktunya di Stadion BUKO telah berakhir. Meskipun klub peringkat ke-14 di VriendenLoterij Eredivisie telah menyatakan ingin mempertahankan sang kapten, bek berusia 31 tahun ini telah mengindikasikan keinginannya untuk pindah ke luar negeri.

Pemain jebolan akademi ADO Den Haag ini bergabung dengan Telstar secara gratis pada musim panas 2023, dan berhasil membawa tim tersebut promosi ke level tertinggi pada musim 2024/25. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk Roda JC dan NAC Breda.

Selama tiga musim tersebut, Bakker sangat berharga bagi De Witte Leeuwen, termasuk musim ini. Bek tersebut tampil dalam 30 pertandingan dan mencetak empat gol. Dalam pertandingan krusial melawan degradasi pada hari terakhir kompetisi melawan FC Volendam, ia menjadi pahlawan utama dengan satu gol dan satu assist.



