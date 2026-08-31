Portal Polandia Meczyki melaporkan bahwa Borussia Dortmund tengah menggarap perekrutan Marcel Regula dari klub kasta tertinggi Polandia, Zaglebie Lubin, dan bahkan prosesnya sudah sangat jauh.

Sebab menurut Meczyki sudah ada kesepakatan antara Regula dan BVB, selain itu Lubin juga disebut telah memberi lampu hijau kepada gelandang serang tersebut untuk sebuah transfer. Regula belakangan ini juga sempat dikaitkan dengan 1. FC Köln, klub asal kota katedral itu kabarnya secara cukup ganjil memantau pemain 19 tahun tersebut sebagai kemungkinan pengganti Said El Mala. Karena kepindahan El Mala ke BVB gagal terwujud dan ia justru memperpanjang kontraknya di FC, tidak ada lagi kebutuhan di kota itu untuk merealisasikan transfer Regula.

Apakah BVB sudah lama tertarik pada Marcel Regula?

Dortmund juga tampaknya sudah cukup lama memantau pemain timnas U21 Polandia itu, dan disebut telah mengamatinya langsung di lokasi. Kepindahan ke klub divisi dua Inggris Burnley FC baru-baru ini ditolak Regula menurut Meczyki, sementara saat ini selain BVB, Feyenoord Rotterdam juga dikabarkan berminat. Nilai transfer sang youngster itu kabarnya akan berada di bawah sepuluh juta euro.

Regula, yang masih terikat kontrak dengan Lubin hingga 2028, dianggap sebagai salah satu talenta terbesar Polandia, dan musim lalu merupakan pemain inti mutlak di Ekstraklasa (31 penampilan, lima gol, lima assist). Di tim U21 Polandia yang sedang kuat, yang telah memenangi seluruh delapan laga kualifikasi Piala Eropa sejauh ini dan memimpin grupnya di depan Italia, Regula juga merupakan pilihan utama.

Sky pada Senin sore sementara itu melaporkan bahwa Borussia Dortmund, dalam pencarian pengganti Konstantelias, saat ini terutama fokus pada Ethan Nwaneri. Direktur pelaksana olahraga Lars Ricken dan direktur olahraga Ole Book, yang tidak ikut dalam perjalanan ke laga DFB-Pokal melawan klub Oberliga HEBC Hamburg (Selasa), menurut laporan itu saat ini tengah mengecek sejauh mana peminjaman pemain ofensif milik Arsenal itu memungkinkan. Apakah Dortmund secara teori bisa memboyong Regula dan Nwaneri sekaligus ke Signal Iduna Park masih belum jelas. Namun demikian, Sky kini juga melaporkan bahwa Die Borussia mengejar Regula dengan intens.

Hal yang menguntungkan BVB dalam kasus Nwaneri: klub itu sudah berusaha merekrutnya sejak tahun lalu. Saat itu Borussia ingin mengupayakan transfer permanen, dan menurut Sky Nwaneri juga ingin pindah ke Dortmund. Namun, klub Bundesliga tersebut dan klub London itu tidak mencapai kesepakatan dalam negosiasi biaya transfer.

Pembicaraan dengan Nwaneri secara teori bisa lebih mudah karena pada 2025 memang sudah pernah ada kontak. Namun: pada Senin malam, Sky menyebut bahwa kesepakatan antara Dortmund dan Arsenal semakin kecil kemungkinan tercapai.

Jadon Sancho, menurut Sky, tidak memainkan peran apa pun dalam pertimbangan BVB. Spekulasi soal kembalinya lagi mantan pemain Dortmund itu, yang setelah kontraknya berakhir di Manchester United masih belum memiliki klub baru, memang sempat cepat bermunculan setelah kejutan buruk Konstantelias.

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Nwaneri akan menjadi tipe pemain yang mirip dengan sang pemain Yunani, yang baru-baru ini direkrut runner-up Liga Jerman itu dari PAOK Saloniki dengan nilai transfer 26 juta euro. Dalam dua penampilan kompetitif pertamanya untuk BVB melawan Bayern Munich (Piala Super, 1-2) dan Hamburger SV (Bundesliga, 2-0) Konstantelias langsung memikat, tetapi saat melawan HSV ia mengalami robek ligamen krusiat dan karena itu harus absen selama berbulan-bulan. Waktu untuk bereaksi lagi di bursa transfer makin mendesak, karena jendela transfer musim panas di Jerman ditutup pada Selasa (1 September) pukul 20.00.

Minat BVB: Apa yang bisa menjadi masalah dalam kasus Ethan Nwaneri?

Sementara itu, yang menjadi masalah dalam kasus Nwaneri adalah Arsenal kabarnya lebih ingin menjual pemain 19 tahun itu ketimbang meminjamkannya lagi. Dan harga yang diminta kemungkinan akan jauh lebih tinggi daripada Regula.

Pada paruh kedua musim lalu, Nwaneri bermain sebagai pemain pinjaman untuk Olympique Marseille dan mencatatkan dua gol serta satu assist dari 11 penampilan bersama klub Prancis tersebut. Namun secara keseluruhan masa peminjamannya lebih cenderung mengecewakan, dan pada pekan-pekan terakhir musim lalu Nwaneri nyaris tidak lagi bermain di Marseille.

Pemain kelahiran London itu dulu dianggap sebagai supertalenta di Arsenal, dan menjalani debut Premier League pada September 2022 saat masih berusia 15 tahun. Namun, terobosan akhirnya bersama The Gunners sejauh ini masih belum berhasil dicapai pemain timnas U21 Inggris tersebut, meski ia berulang kali memperlihatkan potensinya yang luar biasa besar. Secara keseluruhan, hingga kini Nwaneri telah memainkan 51 pertandingan kompetitif untuk Arsenal, tempat ia masih terikat kontrak hingga 2030 (sepuluh gol).

Marcel Regula menuju BVB? Angkanya bersama Zaglebie Lubin