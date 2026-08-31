Portal Polandia Meczyki melaporkan bahwa Borussia Dortmund sedang menggarap perekrutan Marcel Regula dari klub kasta tertinggi Polandia, Zaglebie Lubin, dan bahkan sudah melangkah sangat jauh.

Sebab menurut Meczyki sudah ada kesepakatan antara Regula dan BVB, selain itu Lubin juga telah memberi lampu hijau kepada gelandang serang tersebut untuk transfer. Regula belakangan juga sempat dikaitkan dengan 1. FC Köln, klub asal kota katedral itu kabarnya secara cukup unik memantau pemain 19 tahun tersebut sebagai kemungkinan pengganti Said El Mala. Karena kepindahan El Mala ke BVB gagal dan ia justru memperpanjang kontraknya di FC, tak ada lagi kebutuhan di kota katedral untuk merealisasikan kesepakatan Regula.

Apakah BVB sudah lama tertarik pada Marcel Regula?

Dortmund juga tampaknya sudah cukup lama memantau pemain internasional U21 Polandia itu, dan disebut telah mengamatinya langsung di lokasi. Kepindahan ke klub divisi dua Inggris Burnley FC baru-baru ini ditolak Regula menurut Meczyki, sementara saat ini selain BVB, Feyenoord Rotterdam juga dikabarkan berminat. Nilai transfer sang youngster konon akan berada di bawah €10 juta.

Regula, yang masih terikat kontrak di Lubin hingga 2028, dianggap sebagai salah satu talenta terbesar Polandia, dan musim lalu merupakan starter mutlak di Ekstraklasa (31 penampilan, lima gol, lima assist). Di tim U21 Polandia yang kuat, yang memenangi delapan laga kualifikasi Euro yang sudah dijalani dan memimpin grup di depan Italia, Regula juga merupakan pilihan utama.

Sky sementara itu melaporkan pada Senin sore bahwa Borussia Dortmund saat ini terutama tengah fokus kepada Ethan Nwaneri dalam pencarian pengganti Konstantelias. Geschäftsführer olahraga Lars Ricken dan direktur olahraga Ole Book, yang tidak ikut dalam perjalanan ke laga DFB-Pokal melawan klub Oberliga HEBC Hamburg (Selasa), menurut laporan tersebut kini sedang mengecek sejauh mana peminjaman pemain ofensif dari Arsenal itu memungkinkan. Apakah Dortmund secara teoretis bisa memboyong Regula dan Nwaneri sekaligus ke Signal Iduna Park masih belum jelas. Namun, Sky kini juga melaporkan bahwa Borussia sangat intensif mengejar Regula.

Yang menguntungkan BVB dalam kasus Nwaneri: klub itu sudah sempat berusaha mendapatkannya pada tahun lalu. Saat itu Borussia ingin mengatur transfer permanen dan menurut Sky Nwaneri juga ingin pindah ke Dortmund. Namun, klub Bundesliga itu dan pihak London tidak mencapai kesepakatan dalam negosiasi biaya transfer.

Pembicaraan dengan Nwaneri secara teori bisa lebih mudah, karena pada 2025 memang sudah pernah ada kontak. Namun: pada Senin malam, Sky menyebut bahwa kesepakatan antara Dortmund dan Arsenal semakin tidak mungkin terwujud. Tetapi ada juga perkembangan lain: BBC menulis bahwa BVB sudah menghubungi Arsenal dan mengajukan tawaran peminjaman untuk Nwaneri kepada juara Inggris itu. The Gunners disebut terbuka untuk hal tersebut. Selain itu, pakar transfer Sacha Tavolieri melaporkan bahwa Dortmund optimistis bisa menuntaskan kesepakatan Nwaneri. Keputusan diharapkan datang pada Selasa pagi.

Jadon Sancho tidak memainkan peran apa pun dalam pertimbangan BVB menurut Sky. Spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya mantan pemain Dortmund itu, yang setelah kontraknya berakhir di Manchester United masih belum memiliki klub baru, sempat cepat mencuat setelah kejutan Konstantelias.

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Nwaneri akan menjadi tipe pemain yang mirip dengan pemain Yunani tersebut, yang baru-baru ini direkrut runner-up Jerman itu dari PAOK Saloniki dengan biaya transfer €26 juta. Dalam dua penampilan kompetitif pertamanya untuk BVB melawan Bayern Munich (Piala Super, 1-2) dan Hamburger SV (Bundesliga, 2-0) Konstantelias langsung tampil memikat, tetapi saat melawan HSV ia mengalami robek ligamen krusiat dan karena itu harus absen berbulan-bulan. Waktu untuk kembali bereaksi di bursa transfer terus mendesak, sebab jendela transfer musim panas di Jerman ditutup pada Selasa (1 September) pukul 20.00.

Kandidat BVB: Ethan Nwaneri terakhir dipinjamkan ke mana?

Pada paruh kedua musim lalu, Nwaneri bermain untuk Olympique Marseille dengan status pinjaman dan mencatatkan dua gol serta satu assist dari 11 penampilan untuk klub Prancis tersebut. Namun secara keseluruhan masa peminjamannya lebih cenderung mengecewakan, dan pada pekan-pekan terakhir musim sebelumnya Nwaneri hampir tidak lagi bermain di Marseille.

Pemain kelahiran London itu dulu dianggap sebagai supertalenta di Arsenal, dan menjalani debut Premier League pada September 2022 saat masih berusia 15 tahun. Namun, terobosan final di tim utama The Gunners sejauh ini belum berhasil diraih pemain internasional U21 Inggris tersebut, meski ia berulang kali menunjukkan potensinya yang sangat besar. Secara keseluruhan, hingga kini Nwaneri telah mencatatkan 51 penampilan kompetitif untuk Arsenal, tempat ia masih terikat kontrak hingga 2030, dengan torehan sepuluh gol.

Marcel Regula menuju BVB? Angkanya bersama Zaglebie Lubin