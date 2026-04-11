Bukan El-Rakraki... Pelatih asal Maroko yang diusulkan untuk menggantikan Renard di Arab Saudi

Meskipun tampak stabil di dalam jajaran tim nasional Saudi Arabia yang dipimpin oleh pelatih asal Prancis, Hervé Renard, tanda-tanda fase baru mulai terlihat di cakrawala, seiring dengan semakin ramainya pembicaraan mengenai kemungkinan terjadinya pergantian pelatih menjelang Piala Dunia mendatang.

Di tengah berbagai spekulasi, nama seorang pelatih asal Maroko muncul dengan kuat dalam daftar calon, menjadikannya salah satu opsi terdepan untuk menggantikan Renard, dalam langkah yang mungkin membawa arah berbeda yang mencerminkan ambisi timnas Saudi yang semakin besar di kancah internasional.

Nabil Naqshbandi, kritikus olahraga saat ini dan mantan ketua komite wasit Federasi Sepak Bola Saudi, mengatakan: "Ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan oleh tim nasional Saudi saat ini, tetapi saya cenderung memilih pelatih Maroko, Hussein Ammouta."

Dia menambahkan: "Ammouta memiliki pengalaman luar biasa dalam melatih tim nasional, dan dia tampil sangat baik bersama tim nasional Yordania, dan saya berharap dia bisa melatih timnas Saudi."

,Dan ia melanjutkan pembicaraannya: "Namun, jika arahnya menjauh dari pelatih yang pernah menangani tim nasional, maka harus mempertimbangkan pelatih asal Brasil, Breckles Chamosca, manajer teknis Al-Taawoun."

Sementara itu, jurnalis Imad Al-Salmi, dalam penampilannya di program "Action with Walid", menuntut agar Hussein Ammouta ditunjuk sebagai pelatih timnas pada periode mendatang.

Ia menegaskan bahwa merekrut pelatih sekelas Ammouta atau rekan senegaranya Walid Regragui akan membantu menegakkan disiplin taktis di dalam tim nasional, sekaligus meningkatkan semangat juang para pemain, yang sangat dibutuhkan pada fase mendatang, terutama dengan meningkatnya ekspektasi menjelang partisipasi di Piala Dunia.

Ia mencatat bahwa tradisi kepelatihan Maroko telah membuktikan keberhasilannya baru-baru ini di tingkat kontinental dan internasional, yang menjadikannya pilihan ideal untuk memimpin timnas Saudi meraih hasil gemilang di ajang-ajang mendatang.

Amouda bukanlah satu-satunya kandidat Maroko yang dikaitkan dengan kepelatihan tim nasional Saudi, karena sebelumnya ada Walid Regragui, mantan pelatih "Aswad Atlas".