Menurut Bruno Fernandes, Ronaldo seharusnya mendapatkan perpisahan yang berbeda. "Jika Cris ingin mengakhiri kariernya di tim nasional, maka dia harus melakukannya dengan sebuah pesta besar - dan bukan dengan cara seperti ini. Karena itulah yang layak dia dapatkan dan itulah nilai dirinya. Bagaimanapun, dia adalah ikon terbesar sepak bola kami dan negara kami," kata bintang lini tengah Manchester United itu kepada portal B24.

Ronaldo meninggalkan tim nasional Portugal pada Rabu, tepat sebelum laga tandang ke Denmark (4:2), di tengah perselisihan dengan pelatih Selecao Jorge Jesus dan karena itu absen dalam duel Nations League. Tak lama kemudian, juara Eropa 2016 itu mengumumkan dalam sebuah unggahan Instagram bahwa pada "waktu yang tepat" dia akan mengungkap "kebenaran tentang alasan kepergian saya dari tim nasional". Kepada tim itu, dia "selalu mendedikasikan diri dengan seluruh tenaga", tegas Ronaldo.

Bagaimana reaksi atas kepergian Ronaldo?

Seberapa dalam konflik itu kini berlangsung sudah terlihat sehari kemudian: nomor punggung ikonik tujuh milik Ronaldo diberikan kepada Rafael Leao. Reaksi keras kemudian juga datang dari lingkungan pribadi sang superstar. Adiknya, Elma Aveiro, menyerang pelatih tim nasional itu secara terbuka. Yang lebih tegas lagi adalah presenter Piers Morgan, yang menyebut Jesus yang berusia 72 tahun sebagai "brengsek sombong".

Namun kini, kemungkinan pendekatan kembali antara Ronaldo dan pelatih tim nasional mulai terlihat. Menurut laporan media Portugal, Jesus disebut siap untuk menjalani pembicaraan klarifikasi dengan sang superstar. Surat kabar A Bola bahkan menyebut adanya kemungkinan "KTT perdamaian". Menurut laporan itu, pelatih tim nasional tersebut telah menerima upaya mediasi yang didorong oleh federasi Portugal.

Menjelang leg kedua melawan Norwegia pada Minggu di Porto, Jesus berbicara dengan hati-hati soal situasi tersebut. "Ini bukan soal mengabaikan Cristiano Ronaldo," tegas pelatih tim nasional itu. "Dia adalah simbol tim nasional dan Portugal. Setelah pertandingan, masih ada cukup waktu untuk membicarakannya."