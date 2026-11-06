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Xabi Alonso enggan berlarut-larut membahas tidak masuknya Cole Palmer ke skuad Inggris. Ia menegaskan bahwa pembicaraannya dengan pemain berusia 24 tahun itu hanya seputar Chelsea. Pelatih Chelsea tersebut juga bercanda soal masker pelindung kiper Emiliano Martinez dan mengungkapkan bahwa gelandang Moises Caicedo mengalami “beberapa masalah kecil” menjelang lawatan ke markas Sunderland dalam laga Liga Primer, Minggu.

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Alonso bungkam soal Palmer yang tak dipanggil Inggris

Alonso mendapat pertanyaan tentang Palmer dalam konferensi pers prapertandingan di Cobham pada Jumat, setelah pemain berusia 24 tahun itu tidak masuk skuad Inggris untuk laga Nations League melawan Kroasia dan Spanyol. football.london memahami bahwa para pejabat di Wembley menghubungi Chelsea untuk memastikan ketersediaannya. Namun, meski mengetahui Palmer dalam kondisi fit, Inggris tetap tidak memanggilnya, sehingga Morgan Rogers menjadi satu-satunya wakil klub tersebut.

Ketika ditanya apakah ia telah berbicara dengan Palmer soal tidak dipanggilnya sang pemain, Alonso menjawab: "Tidak, kami belum membicarakan itu. Kami membicarakan pertandingan kami pada Minggu. Kami sangat senang dengan Cole; saya pikir dia menikmati permainannya. Dia menjalin kerja sama yang sangat baik dengan para pemain menyerang lainnya. Dia membantu tim. Dia juga membantu tim mengembangkan dan meningkatkan permainan sesuai dengan apa yang kami inginkan dan ingin capai, dengan menyadari bahwa semuanya membutuhkan waktu. Namun, saya sangat senang dengan kualitasnya, sikapnya, dan pengaruhnya terhadap anggota tim lainnya."

Kartu merah Palmer dibahas di Chelsea

Alonso menegaskan bahwa percakapannya dengan Palmer menyangkut urusan klub, bukan tugas internasional. "Kami berbicara tentang Chelsea, tentang kami. Kami sudah punya cukup banyak hal untuk ditangani. Kami harus fokus setiap akhir pekan, dan itulah wilayah yang bisa saya pengaruhi dan kendalikan, serta yang kami bicarakan," katanya.

Pelatih asal Spanyol itu membenarkan bahwa keduanya telah membahas kartu merah Palmer baru-baru ini. "Dia perlu fokus pada tugasnya, yaitu bermain sepakbola dengan baik, menikmati permainannya bersama kami, bersama Chelsea, dan tentu saja menjalin kerja sama dengan rekan-rekan setimnya," tambahnya. "Kami membicarakan kartu merah itu setelah pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Itu memang sudah kami bahas, tetapi sebagian besar pembicaraan selain itu adalah tentang sepakbola, tentang apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik."

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Perkembangan soal masker Martinez dan kondisi Caicedo

Martinez, yang menjalani operasi akibat patah rahang bulan lalu, sudah kembali berlatih dengan mengenakan masker. Alonso akan memutuskan pada Minggu apakah ia akan tampil sebagai starter. "Saya kira maskernya dibuat oleh spesialis, bukan dibeli di toko perlengkapan Halloween [tertawa]. Pasti oleh spesialis," candanya. "Dia sedang membiasakan diri [memakainya]; tentu saja itu bukan sesuatu yang paling nyaman, tetapi dia mulai terbiasa. Dia sudah berlatih hampir sepanjang pekan dengan masker itu. Untuk beberapa waktu, saya yakin dia harus menghadapinya dan menyesuaikan diri. Dia sudah melakukan semuanya dengan masker itu, jadi itu bukan penghalang. Kami juga sudah mendapat lampu hijau dari dokter setelah gegar otaknya. Sudah tiga minggu berlalu, jadi semua yang diperlukan sudah terpenuhi."

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Pertandingan berikutnya SUN Premier League 09.00 CHE

Sementara itu, Caicedo melewatkan bagian awal sesi latihan pada Rabu. "Setelah pertandingan terakhir, dia mengalami sedikit masalah, jadi kami berharap bisa memeriksa beberapa kondisi yang berbeda besok, dan Moi salah satunya," kata Alonso, lalu menambahkan: "Ini lebih berupa rasa tidak nyaman ketimbang masalah pada betis."

Apa selanjutnya bagi Chelsea?

Chelsea, yang saat ini berada di empat besar, akan menjalani sesi latihan terakhirnya besok sebelum bertandang ke markas Sunderland, tim yang menurut Alonso "layak mendapatkan lebih banyak poin daripada yang sudah mereka raih".

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Alonso tidak memperkirakan Maxence Lacroix atau Joao Pedro akan tersedia, sementara Jorrel Hato membutuhkan "beberapa pekan lagi". Ia akan memberikan kabar terbaru sebelum pertandingan melawan Leeds setelah jeda internasional.