Bukan dari Barcelona, Pique pilih kandidat favoritnya untuk Ballon d'Or

Seiring semakin dekatnya waktu pengumuman pemenang penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, nominasi dan prediksi mulai bermunculan seputar sosok pemain yang akan meraih penghargaan bergengsi tersebut, di tengah persaingan sengit antara sejumlah bintang sepak bola dunia terkemuka.

Di tengah suasana penuh antisipasi menjelang acara yang dinanti-nantikan di ibu kota Inggris, London, Gerard Pique, legenda Barcelona dan mantan pemain timnas Spanyol, mengungkap pilihan pribadinya untuk tiga pemain yang menurutnya paling menonjol dalam perebutan penghargaan tahun ini.

Pique, yang mengenakan seragam Barcelona selama bertahun-tahun dan meraih banyak gelar besar bersama klub tersebut, tidak memberikan keunggulan kepada salah satu bintang klub Catalan itu dalam daftarnya, meski nama Lamine Yamal dan Rodri masuk dalam pilihannya.

Pique berkata tentang tiga kandidat favoritnya untuk Ballon d'Or, dalam pernyataan yang dikutip situs "Daily Sport": "Bagi saya, tiga favoritnya adalah Harry Kane, Lamine Yamal, dan Rodri."

Pilihan terhadap Harry Kane memberikan dorongan moral baru bagi bintang Inggris itu dalam perebutan penghargaan, setelah ia menampilkan musim yang istimewa bersama Bayern Munich, sementara Lamine Yamal muncul sebagai salah satu nama paling menonjol yang bersaing kuat untuk meraih penghargaan tersebut.

Adapun Rodri, peraih Ballon d'Or tahun 2024, kembali masuk dalam daftar Pique, setelah membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026.

Semua mata kini tertuju pada acara Ballon d'Or yang dijadwalkan berlangsung di London pada 26 Oktober mendatang, di mana pemenang penghargaan akan diumumkan, yang akan menggantikan Ousmane Dembele, peraih penghargaan tersebut tahun lalu.

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