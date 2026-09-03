Barcelona mulai bergerak untuk mengamankan masa depan bakat-bakat muda terbaiknya, setelah bursa transfer musim panas menutup pintunya.

Surat kabarMarca Spanyol mengungkap bahwa manajemen olahraga yang dipimpin Deco meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai "Operasi Perisai", dengan tujuan mengikat 3 pemain muda paling menjanjikan melalui kontrak baru dengan klausul penalti yang tinggi.

Barcelona sebelumnya mengakhiri bursa transfer musim panas dengan merekrut lima pemain, serta melepas sejumlah pemain bergaji tinggi, yang memungkinkan mereka membuka berkas perpanjangan kontrak para pemain yang dinilai mewakili masa depan tim.

Pemain Mesir Hamza Abdel Karim berada di puncak daftar ini, setelah mencuri perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Barcelona mengaktifkan klausul pembelian kontraknya secara permanen seharga 1,5 juta euro usai penampilannya bersama timnas Mesir di Piala Dunia, sebelum ia terus bersinar dan menjadi pencetak gol terbanyak tim pada periode persiapan musim baru.

Menurut surat kabar Marca, klub Catalan itu bersiap untuk memperbaiki kontrak penyerang Mesir tersebut secara signifikan, dengan menaikkan nilai klausul penalti dari 15 juta euro menjadi 150 juta euro, sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan manajemen terhadap potensinya dan keinginan mereka untuk melindunginya dari ambisi klub-klub Eropa.

Hamza tidak akan menjadi satu-satunya pemain yang tercakup dalam proyek ini, karena Barcelona juga berupaya memperpanjang kontrak gelandang Marc Bernal hingga tahun 2031, dengan menaikkan gajinya, setelah Deco meyakinkan pemain tersebut bahwa perekrutan Rodri tidak akan memengaruhi posisi atau kariernya di dalam tim.

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"Operasi Perisai" juga mencakup bek kiri muda Xavi Espart, yang tampil kuat sejak periode persiapan dan berhasil memantapkan posisinya bersama tim utama pada awal musim, yang mendorong klub untuk mempercepat perbaikan kontraknya, yang saat ini berlaku hingga tahun 2028.

Surat kabar Spanyol itu menegaskan bahwa Barcelona lebih memilih menunda negosiasi perpanjangan hingga setelah bursa transfer ditutup, guna berfokus pada transaksi pembelian dan pelepasan pemain, sebelum kini mengalihkan perhatiannya untuk mengamankan masa depan bakat-bakat muda terbaiknya, yang mereka pandang sebagai batu fondasi proyek tim dalam tahun-tahun mendatang.

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